Energie Cottbus: „Wir hätten das Tor machen müssen.“

Energie am Drücker - Sechzger stellen Begegnung auf den Kopf
Die Hausherren starteten solide in diese Begegnung, und versuchten sich am Konterspiel auf eigenem Platz. Energie hielt mit einer stabilen Abwehr gut dagegen. King Manu war es, der mit seinem guten Stellungsspiel mehrmals eine mögliche Angriffswelle der Löwen verhinderte. Torchancen waren auf beiden Seiten in der Anfangsphase nicht zu verzeichnen.
Schließlich waren es die Gäste, die den ersten halbwegs gefährlichen Torschuss abgegeben haben. Tolcay Cigerci setzte sich im Zentrum durch, um dann den Abschluss zu suchen. Jedoch fehlte dem Ball der entscheidende Druck, um wirklich gefährlich für Schlussmann Thomas Dähne zu werden (18.). Es dauerte nicht lange, bis 1860 zur ersten Torchance gekommen war. Tunay Deniz nahm bei der Mittellinie das Tempo auf, und setzte sich bis zum FCE-Strafraum durch. Sein Torabschluss kam aber zu zentral auf das Tor, sodass Marius Funk den Schuss entschärfen konnte (22.).
Im weiteren Verlauf zog Energie eine Art Standardsituationen-Festival auf. Zunächst landete ein Freistoß in der Mauer. T. Cigerci bekam den zweiten Ball, und brachte das Spielgerät scharf auf das Löwentor. T. Dähne konnte nur in höchster Not klären (25.). In einer anderen Situation führte Henry Rorig einen vielversprechenden Freistoß aus, der aber von den Hausherren geblockt wurde (27.). Dann sprang Anderson Lucoqui am höchsten, und brachte den Ball mit seinem Kopfball auf das TSV-Tor. Erneut war T. Dähne da, um den Ball vom Tor wegzulenken (28.).
In dieser guten Phase für den FC Energie gab es einen schmeichelhaften Elfmeter für die Sechzger. Erik Engelhardt soll Max Reinthaler regelwidrig abgeräumt haben. Thore Jacobsen trat an, und schickte Marius Funk ins rechte Eck, um ins linke Eck zu verwandeln (39.). Danach folgte eine Großchance von Energie durch Cigerci, der am Elfmeterpunkt den Ball beim Schuss volley nahm. Aber T. Dähne packte erneut zu (44.). Doch dann wurde es kurios. Die Nachspielzeit von drei Minuten war eigentlich schon bereits abgelaufen. In dieser Phase erzielte T. Jacobsen das 2:0 für die Hausherren. Tunay Deniz schlug einen Eckball auf den ersten Pfosten, welchen T. Jacobsen mit der Brust annahm und dann volley in das Kreuzeck vollendete (45.+4).Energie erneut gut in der Partie - 1860 entscheidet das Spiel
Trotz des Rückstandes gestaltete Energie die ersten Minuten selbstbewusst und versuchte, die Hausherren ins Wanken zu bringen. Dann setzte sich Erik Engelhardt im Strafraum durch. Anschließend brachte er den Ball auf das Löwentor, aber ein Sechzger-Abwehrbein war dazwischen (55.).
Ein paar Minuten danach eroberte David Philipp das Spielgerät, um dann bis zur Grundlinie in den Strafraum zu gehen. Die Hereingabe, die für Sigurd Haugen bestimmt gewesen ist, schnappte sich FCE-Schlussmann Marius Funk (58.). In den weiteren Minuten zeigte sich die Begegnung ereignislos. Später hatten die Hausherren eine Großchance. Nachdem Kevin Volland eine Vorlage von S. Haugen erhalten hatte, zog er den Ball aus der Drehung auf das kurze Eck. Jedoch verfehlte das Spielgerät den Einschlag um wenige Zentimeter (70.).
Dann wurde die Begegnung unterbrochen, als Becher von 1860-Fans auf das Spielfeld flogen. Ferner wurde Energies Justin Butler rassistisch beleidigt (73.). Nach sechs Minuten Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt. Kurz darauf fiel das 3:0 für die Hausherren. Der eingewechselte Florian Niederlechner brachte den Ball scharf auf das FCE-Tor, wo King Manu vor dem einschussbereiten S. Haugen am Ball gewesen ist, aber den Ball ins eigene Netz lenkte (83.).
___Die Stimmen zum Spiel:Markus Kauczinski:
„Ich habe größenteils ein ausgeglichenes Spiel gesehen. Wir waren in unseren Abläufen sehr konsequent, um eine variable Mannschaft unter Kontrolle zu halten, was wir auch geschafft haben. Ein paar Angriffe haben wir liegengelassen, trotzdem waren wir immer für das Gegenpressing positioniert. Im Ballbesitz war es ein guter Auftritt, in dem wir immer wieder Momente fanden. Wir hatten eine gute Defensivkontrolle mit guten Ballbesitzpassagen. “Pele Wollitz:
„Wir sind optimal in das Spiel hereingekommen, und hatten gute Momente. Wir hatten das Spiel komplett unter Kontrolle, und haben es sehr variabel gespielt. Man hätte durch eine Vielzahl von Eckbällen das Tor machen müssen. Dann bekamen wir einen Elfmeter gegen uns gepfiffen. Die einen sagen, der Elfmeter war klar, andere wiederum sagen, nicht klar. Ich kann in der Nachbetrachtung nicht erkennen, wie man auf den Punkt zeigen konnte. In der zweiten Halbzeit waren wir erneut sehr ordentlich im Spiel drin. Leider bekamen wir die Situation nicht, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Nach der Unterbrechung ist ein sehr kurioses Tor zustande gekommen. Mit dem 3:0 ist das Spiel entschieden gewesen.“
___Fazit:
Energie wurde in dieser Begegnung unter Wert geschlagen. Eine hohe Ballbesitzphase und eine Vielzahl von Eckbällen brachten nicht den Torerfolg. Stattdessen bekam 1860 einen sehr schmeichelhaften Elfmeter, und baute die Führung noch vor der Halbzeit nach einem Eckball aus. Energie steckte auch in der zweiten Halbzeit nicht auf, und versuchte alles, um wieder in die Partie zu kommen. Doch im Angriff fehlte die entscheidende Durchschlagskraft.
Unschön wurde es, als FCE-Akteur Justin Butler rassistisch beleidigt worden ist. Dabei ging Sechzger-Akteur Marvin Rittmüller voran, und sprach zu den eigenen Fans, weil die rassistischen Worte von einem 1860-Fan gekommen waren. Dieser wurde erkannt, und des Stadions verwiesen. Mehr über diese Situation erfahrt ihr hier
.