Energie Cottbus: „Wir haben gearbeitet und gefightet.“





Dem Angstgegner zum Trotz



In den ersten Spielminuten wurde intensiv um jeden Zentimeter des Rasens gekämpft. Und die Gastgeber schienen den besseren Start erwischt zu haben, da sie immer wieder Umschaltmomente für sich verbuchen konnten. Die letzte Konsequenz im Torabschluss brachten die Essener zunächst nicht auf den Platz.



Stattdessen gab es Elfmeter für die Lausitzer. Bei einem Angriff der Wollitz-Elf traf Michael Kostka Moritz Hannemann am Fuß, der dann zu Boden ging. Den vertretbaren Strafstoß verwandelte Tolcay Cigerci flach in das rechte untere Eck (13.). In den darauffolgenden Spielminuten zeigten sich beide Kontrahenten sehr laufintensiv, was jedoch nicht mit nennenswerten Torchancen aufgewertet wurde.



Danach verpasste Jannik Mause nach einem ausgeführten Freistoß den Ausgleich, da er knapp am Ball vorbeigerutscht ist (29.). Später zog Lucas Brumme direkt einen Freistoß auf das Eck, aber FCE-Schlussmann Marius Funk schritt einer Glanzparade ein (40.). Kurz danach tauchte J. Mause nach einem Steckpass im Cottbuser Strafraum auf, und verpasste mit seinem Schlenzet denkbar knapp den Ausgleich (42.).



Konterspiel der Extraklasse



Unter dem Aspekt zeigte Energie, wie man so etwas spielen muss. Die Gäste waren kurz davor mächtig unter Druck, bis Kapitän Axel Borgmann den Ball zu einem Befreiungsschlag nutzte, welchen sich der linke Flügelflitzer Justin Butler auf dem linken Flügel erlief, darüber hinaus noch seinen Gegenspieler abschüttelte. Den Ball dann flach zum 0:2 in das Essener Gehäuse zu befördern, war dann nur noch Formsache (51.). Die Koschinat-Elf ließ sich nicht hängen, und erarbeitete sich das 1:2. Der erst kurz vorher eingewechselte Jannik Hofmann flankte vom rechten Flügel aus direkt in die gefährliche Zone, wo J. Mause an den Ball gelangte, um per Rechtsschuss in das linke Eck zu vollenden (61.).



Dann musste M. Funk erneut eingreifen, als Essens L. Brumme erneut einen Freistoß auf das Cottbuser Tor brachte (63.). Der Druck von RWE nahm immer mehr zu. Cottbus fand wenig Mittel, um sich aus dieser Zange zu befreien. Wie dies zu tun war, zeigte dann Energies Erik Engelhardt. Tolcay Cigerci war durch keinen Gegenspieler aufzuhalten. So brachte er auf dem rechten Flügel das Spielgerät in den Strafraum. Zunächst scheiterte Engelhardt er an Jakob Golz, war dann aber beim Nachschuss zum 1:3 erfolgreich (69.).



Eine Vorentscheidung war dieses Tor nicht, da RWE unermüdlich Druck machte. Die konsequenten Umschaltmomente brachten zwar die Gäste etwas ins Wanken, aber große Torchancen entstanden dabei nicht. So fiel dann der 2:3-Anschlusstreffer fast aus dem Nichts. Energie war eigentlich im Ballbesitz, und wollte zügig nach vorn spielen. Aber Tom Moustier kam an das Spielgerät, um anschließend mit einer guten Geschwindigkeit sehenswert ins FCE-Tor zu treffen (88.). Ramen Safi war es, der mit einem strammen Schuss M. Funk zur Glanzparade zwang (90.+1).

___

Die Stimmen der Beteiligten:



Rot-Weiß Essen



Uwe Koschinat: „Wir sind hervorragend in die Begegnung gekommen. Aber erneut brachten wir uns durch eine Unachtsamkeit in eine Elfmetersituation gegen uns. Wir mussten erst einmal anrennen, hatten aber in vielen Phasen das Spiel unter unserer Kontrolle. Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir in Situationen letargisch waren, als der Ball ständig gewechselt ist. Dann muss man sagen, dass wir im gesamten Spiel viele Bälle auf das gegnerische Tor brachten, aber der einfach nicht über die Linie wollte.“



Jannik Mause: „Schon in der ersten Hälfte hat man gesehen, was wir für einen Druck entwickeln können. Dann bekamen wir erneut einen Elfmeter gegen uns gepfiffen. Davor sind wir gut im Spiel gewesen. Wenn man die Chance auf das 1:1 nutzt, dann nimmt dieses Spiel eine ganz andere Wendung. Mit dem 0:2 kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit war ein kleiner Bruch in unserem Spiel gewesen. Danach waren wir wieder richtig gut drin, kassierten aber das 1:3. Wir müssen einfach lernen, wenn wir so hinten drinstehen.“



Energie Cottbus



Pele Wollitz: „Jeder Sieg ist etwas Besonderes. Gegenwärtig stehen wir nicht für den besten Fußball. Aber dafür die Leidenschaft haben, gemeinsam zu verteidigen. So oft habe ich bislang nicht Fünferkette spielen lassen. Wir mussten dann aber umstellen, da wir die Außenbahnen nicht geschlossen bekommen haben. Der Druck auf uns wurde enorm. Und wir haben dann alles hineingeschmissen.“



Marius Funk: „Wir haben von der ersten bis zur letzten Spielminute gearbeitet und gefightet. Für dieses Auftreten haben wir uns den Sieg verdient. Vielleicht ist es spielerisch das Beste, was wir liefern können. Aber wenn man auswärts hier in ein solches Stadion kommt, dann muss man sich in alles hineinwerfen. Wenn man das macht, und im richtigen Moment die Tore schießt, dann gewinnt man solch ein Duell.“

___

Fazit: Essen hat nach zwei Siegen infolge mal wieder verloren. Energie gewann nach zwei sieg- und torlosen Ligaspielen wieder. Es ist zeitgleich der erste Punktspielsieg für Energie gegen Essen überhaupt. So wurde der vermeintliche Angstgegner seit dem Jahr 2004 endlich in einem Ligaspiel bezwungen.