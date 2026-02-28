Energie Cottbus: „Wir haben erneut nicht verloren.“

Vor 12506 Zuschauern gab es zwischen Energie Cottbus und dem SC Verl eine Partie der 3. Liga zu sehen, bei welcher sich beide Teams rasch neutralisierten. So gab es erst spät im Spiel offensive Szenen.

Die Gäste kamen nach einem Eckball verheißungsvoll vor das FCE-Tor. Der Rechtsverteidiger Oualid Mhamdi war aufgerückt und suchte anschließend den Abschluss. Nyamekye Awortwie-Grant stand richtig im Fünfmeterraum, sodass er den Schuss abblockte (38.). So ging es mit 0:0 in die Pause, da beide Abwehrreihen massiv in der Defensive standen.

Das Spiel fand zunächst ohne nennenswerte Ereignisse statt. Sodass man eine völlig ausgeglichene Partie zu sehen bekam. Erst nach rund zwanzig Spielminuten wurde es etwas interessanter. Erik Engelhardt setzte sich auf der linken Außenbahn durch, wurde dabei aber geblockt. Der Nachschuss von Moritz Hannemann brachte nur wenig Torgefahr (21.).

Größerer Mut nicht mit Toren belohnt

Die erste Torchance im zweiten Abschnitt verzeichneten die Hausherren. Auf linker Position tankte sich Erik Engelhardt den Abschluss, indem er den kurzen Pfosten anvisierte. Verl-Schlussmann Philipp Schulze eilte aus seinem Kasten, und wehrte mit den Fäusten ab (49.). In den darauffolgenden Spielminuten verflachte die Partie wieder, weil viele kleine Nickligkeiten abgepfiffen wurden, was den leicht aufkommenden Spielfluss stark hemmte.

Dann wagten sich die Gäste in die Offensive. Berkan Taz leitete eine gut durchdachte Kombination ein, welche sich Timur Gayret erlief. Der scheiterte aber am glänzend reagierenden Schlussmann Marius Funk, der sich wenige Sekunden später auch gegen Berkan Taz auszeichnen konnte (75.). Selbiger probierte es später mit einem Distanzschuss, welchen Marius Funk zu vereiteln wusste. Zwar schaffte es Energie, sich in der Schlussphase ein leichtes Übergewicht zu erspielen, machte aber zu wenig aus den sich bietenden Kontermöglichkeiten.

___

Stimmen zum Spiel:



Pele Wollitz (Cottbus): „Das Ziel war schon dem Gegner mehr Ballbesitz zu geben. Ich hätte mir trotzdem im Gegenpressing ein klein wenig mehr Aktivität und schnelleres Handeln gewünscht. Diesbezüglich ist es ein gerechtes Ergebnis. Wir haben erneut nicht verloren. Und werden versuchen, bestmöglich zu regenerieren. Ich glaube schon, dass wir etwas Frische benötigen.“

Tobias Strobl (Verl): „Wir haben uns sehr auf das Stadion und den Gegner gefreut. Es war ein Topspiel, wenn man es nicht am Ergebnis festmacht. Zwei Teams, die viel Respekt voreinander hatten. Wir haben probiert hoch anzulaufen, hohe Ballgewinne zu haben und auf den zweiten Bällen wehzutun. Aber die Staffelung von Energie war gut, sodass wir nach Ballgewinnen nicht zu Torchancen kommen konnten. So hatte ich das Gefühl, dass wir beim Ball Kontrolle hatten, aber nicht so richtig vor die Kiste gekommen sind. Trotzdem fühlt es sich richtig gut an beim Tabellenführer einen Punkt mitzunehmen.“

___

Fazit: Diese Begegnung war taktisch geprägt. Beide Teams begegneten sich mit Respekt. Gute Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Doch der Trend der Robustheit ist positiv zu erwähnen. Energie ist acht Partien ungeschlagen. Und in der Rückrunde musste man erst fünf Gegentore hinnehmen. In der Hinrunde nach dem Spiel gegen Verl waren es elf Gegentore.