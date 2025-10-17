Energie Cottbus: „Wir haben Argumente, Spiele zu gewinnen.“

So., 19.10.2025, 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm FC Energie Cottbus FC Energie 13:30 live PUSH





Absolut im Soll?



Zehn absolvierte Spiele in der aktuellen Drittligasaison lassen eine leichte Tendenz bei den jeweiligen Teams zu. Legt man dabei nur die Tabelle zugrunde, sieht man, dass die Lausitzer mit sechs Siegen, zwei Remis, zwei Niederlagen und zwanzig Punkten auf Rang zwei der Tabelle stehen. Manch einer träumt dabei sicher schon von sehr viel mehr. Doch so einfach ist die Rechnung nicht. Zum einen ist es eine frühe Momentaufnahme, die sich sogar komplett in eine andere Richtung drehen könnte, weil die Punkte der jeweiligen Teams eng beieinander liegen. Zum anderen sind Energies Siege wie auch die Punkte im Generellen ein Fundament harter, langer Arbeit. Nichts davon passierte durch Zufall oder von ganz allein. Neben den allgemeinen Qualitäten auf fußballerischer Ebene spielt dabei auch die Einstellung eine maßgebliche Rolle. Demnach wäre man absolut im Soll, und auf einem guten Weg zum Klassenerhalt.



Die vergangenen drei Spiele liefen beim SSV etwas durchwachsen. Jedoch sei dabei angemerkt, dass man gegen hochwertige Gegner gespielt hat. Neben dem 5:1-Heimsieg gegen Schweinfurt 05 gab es ein 1:1 bei der Reserve der TSG Hoffenheim. Beim FC Ingolstadt musste Ulm eine 1:4-Niederlage erleiden. In der Tabelle nehmen sie derzeit Platz 12 ein. Doch das Team von Moritz Glasbrenner hat das Potenzial, mehr mit seiner Mannschaft zu erreichen. Als Absteiger aus der 2. Bundesliga sind die Erwartungen sicher hoch. Zum anderen befinden wir uns noch in einer Frühphase der aktuellen Spielzeit.



Energie mit zufriedenstellenden Werten?



Nimmt man beim FCE nur die vergangenen drei Ligaspiele, dann stehen drei Siege aus drei Spielen zu Buche. 11:3 Tore sind dazu ebenfalls ein starker Wert. Vielleicht liefen nicht alle Spiele nach der Vorstellung von Pele Wollitz. Aber sicher kann man sein, dass die Einstellung zu 100 Prozent gestimmt hat. Und dies wird auch im Spiel beim SSV Ulm nötig sein.



Dazu fand Pele Wollitz in der Pressekonferenz des Vereins die passenden Worte:



„ Wenn wir unsere Konstanz auf den Platz bringen, haben wir immer Argumente, unsere Spiele zu gewinnen. Das wird sich auch nicht ändern. Wir hatten aber schon Argumente gehabt, warum wir Spiele nicht gewonnen haben. Und ich möchte, dass letztere Argumente minimiert werden, und in eine Konstanz und ein Selbstverständnis umgewandelt werden.“



Bei Energie fallen Elias Bethke (Reha nach OP), und Jonas Hofmann (Leisten-OP) weiterhin aus. Nyamekye Awortwie-Grant wird wegen eines Infekts ausfallen. Der SSV Ulm muss derzeit auf Marcel Wenig, Dominik Martinovic und Johannes Reichert (alle Reha nach Kreuzbandriss) verzichten.