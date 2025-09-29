Energie Cottbus: „Wir freuen uns richtig auf das Spiel in Rostock.“





Ein Gesetz der Serie?



Wenn man dabei die aktuelle Saison und die Auswärtsspiele des FC Energie bemüht, dann wird sofort etwas auffallen. Es ist so etwas wie eine Kontinuität entstanden. Der FCE gewann in Schweinfurt, unterlag bei Hoffenheim II, dann folgte ein Auswärtssieg bei Waldhof Mannheim. Im vergangenen Auswärtsspiel beim SC Verl unterlag man knapp mit 1:2. Und jetzt steht das schwere Spiel bei Hansa Rostock. Folgt man dem Gesetz der Serie, dann würde nun wieder ein Auswärtserfolg kommen. Aber so leicht ist die Rechnung nicht.



Die Elf von Daniel Brinkmann spielte zuletzt 1:1 gegen Havelse auf eigenem Platz. Dabei sah man sich früh in Rückstand, und durch den Platzverweis für Ahmet Gürleyen wurde es doppelt schwer. Dies zeigt aber, dass die Hanseaten in der Lage sind, widrigen Umständen zu widerstehen, um eine Trotzreaktion zu zeigen. Das ist bei diesem Remis auf jeden Fall geschehen. Und im Heimspiel davor schlug man sogar die Sechzger mit 2:1, die bis dahin sehr erfolgreich in die Saison gestartet waren.



Energie mit ausreichender Stabilität?



Der Saisonstart vom FCE war durchwachsen. Stetig steigerte sich das Team von Pele Wollitz, und harmoniert immer besser miteinander. Aber dass sich Auswärtserfolge und Auswärtsniederlagen derzeit abzuwechseln scheinen, ist ein besonderer Fakt. Geht man sehr streng damit um, dann würde an dieser Stelle die Konstanz fehlen.



Dabei sieht Stürmer Erik Engelhardt, wie er für die Website des Vereins gefragt worden ist, die derzeitige Situation folgendermaßen:



„ Wir haben das in den zurückliegenden vier Spielen schon sehr gut gemacht und finden immer besser zusammen. Das merkt und sieht man auch auf dem Feld. Ich denke, dass das heute eine richtig gute Leistung war, auch in dieser Höhe haben wir uns das Ergebnis verdient. Dass ich doppelt getroffen habe, freut mich. Klar. Aber wir hatten gegen Stuttgart II auch extrem gute Assists. So kann es gerne weitergehen, und jetzt freuen wir uns schon richtig auf das Spiel am Dienstag in Rostock.“



Bei Energie fallen Elias Bethke (Reha nach OP), und Jonas Hofmann (Leisten-OP) weiterhin aus. Wieder spielberechtigt ist Nyamekye Awortwie-Grant, der seine Gelb-Rot-Sperre aus dem Spiel gegen den SC Verl abgesessen hat. Damit entstehen für Pele Wollitz Luxusprobleme, da Tim Campulka gegen die U21 des VfB Stuttgart Grant mehr als sehr gut vertreten hat.