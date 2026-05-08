Energie Cottbus: „Wir benötigen Samstag unsere Überzeugung“

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Genau vor einem Jahr, am 37. Spieltag, hätten nicht nur die FCE-Fans gedacht, dass man in Rostock ein großes Debakel erleben könnte. Doch mit dem fast nicht geglaubten Erfolg im Ostseestadion ließ man auf jeden Fall einige kritische Stimmen verstummen.

Jetzt steht das schwere Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden an, die im stabilen Mittelfeld der Tabelle stehen. Dennoch ist nicht damit zu rechnen, dass die Scherning-Elf als Laufkundschaft antreten wird. Das Hinspiel hat gezeigt, dass man gegen diesen Gegner nach Rückstand bestehen kann, sich aber auch vor der individuellen Klasse des SVW in Acht nehmen muss.

Der vergangene Spieltag

Vor einer beeindruckenden Kulisse im altehrwürdigen Wedaustadion (jetzt Schauinsland-Reisen-Arena) fand die Wollitz-Elf optimal in die Partie und hatte gute Feldvorteile gegenüber dem Gegner. Doch individuelle Fehler verhinderten dann doch einen Punktgewinn beim MSV.



Mit spielerisch starken Teams ist der FCE definitiv auf Augenhöhe. So dürfte der geneigte Energiefan schon einige tolle und interessante Partien gegen Wiesbaden erleben. Die sind ebenfalls spielstark und haben u. a. mit Faith Kaya (10 Saisontore) und Moritz Flotho (12 Tore) gute Torjäger im Kader. Mit Jordy Gillekens gibt es dazu einen zuverlässigen Verteidiger. Lukas Schleimer (4 Tore, 2 Vorlagen) dreht dafür im Mittelfeld erfolgreich seine Kreise.



Zuletzt verlor die Scherning-Elf im Heimspiel gegen den bereits feststehenden Aufsteiger VfL Osnabrück mit 2:3. Dies zeigt, dass mit dieser Mannschaft auf jeden Fall zu rechnen ist. Sie wollen sich mit Sicherheit nicht nur hinten hineinstellen, sondern auch offensiv aktiv werden. Und wie man im Heimspiel gegen Essen gesehen hat, kann Energie gegen solche Teams einen besonderen Kraftakt aktivieren.

Folgendes sagte Pele Wollitz in der Pressekonferenz zum anstehenden Spiel:



„Wir benötigen Samstag unsere Überzeugung, unseren Mut, dass wir gewinnen wollen. Niemand soll Angst davor haben, etwas zu verlieren“, so Wollitz in der Pressekonferenz des Vereins. „Jeder soll sich bewusst machen, was man gewinnen kann.“

Mehrere Ausfälle bei beiden Teams



Pele Wollitz muss noch immer auf Leon Guwara (Oberschenkelverletzung) verzichten. King Manu ist nach seiner fünften Gelben Karte aus dem Spiel gegen Viktoria Köln wieder spielberechtigt. Dafür fehlen jetzt Axel Borgmann und Tolcay Cigerci wegen der fünften Gelben Karte aus dem Spiel gegen Duisburg.



Indes muss der SVW-Coach, Daniel Scherning, ebenfalls auf mehrere Akteure verzichten. Fabian Greilinger fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte aus dem Spiel gegen den VfL Osnabrück. Gino Fechner kann wegen eines Muskelfaserrisses nicht mitwirken. Ebfalls werden Ryan Johansson (Adduktorenbeschwerden) und Orestis Kiomourtzoglou (Trainingsrückstand) fehlen.