Energie Cottbus: Wichtige Entscheidungen im Nachwuchs

– Foto: FC Energie

„Nachdem es intern bereits lange Zeit klar war, dass wir die leitende Verantwortung in unserem Nachwuchsleistungszentrum verändern wollen und werden, waren entscheidende Positionen nach der Trennung von Matthias Rahn und Alain Karim vakant und neu zu besetzen. Wir haben mit Ruhe und Bedacht über mögliche Nachfolger beraten und sind gemeinsam zum Entschluss gekommen, dass wir Sebastian Turowski diese Aufgabe zutrauen und anvertrauen möchten. Sowohl fachlich als auch menschlich waren wir uns schnell einig, dass Sebastian die ideale Lösung für diese Position ist“,



sagte das für den Nachwuchsbereich zuständige Präsidiumsmitglied Gunnar Winkler und führt fort:





„Wir sind fest davon überzeugt, dass er insbesondere in enger Zusammenarbeit mit Daniel Ziebig, der nun mit seiner Mannschaft zu den A-Junioren aufrückt, den erfolgreich eingeschlagenen Kurs weiterführen und seine neuen Ideen zur Entwicklung der Nachwuchsarbeit unseres Vereins einbringen wird. Eine deutlich engere Verzahnung, als es zuvor der Fall war, ist zudem mit Sebastian Weidhaas angedacht, der als Leiter unseres Aufbaubereiches eine wichtige Schnittstelle zu den etwas jüngeren Jahrgängen bildet.“Der studierte Sportökonom (FH) Sebastian Turowski übernahm im Sommer 2022 die Geschäftsführung des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern, leitete diesen in den zurückliegenden Jahren und war zudem bis zuletzt im Nachwuchsleistungszentrum des F.C. Hansa Rostock tätig. Als A-Lizenzinhaber betreute er unter anderem die U15- und U16-Mannschaften der Hanseaten als verantwortlicher Trainer.

Sebastian Turowski sagte:



„Ich freue mich sehr, dass der Verein mir die Möglichkeit gibt, diese verantwortungsvolle Aufgabe als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Cottbus zu übernehmen. Ich möchte mit Engagement und Tatendrang an die kommenden Aufgaben gehen und bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit unseren Trainern diese gute Entwicklung der zurückliegenden Jahre im Sinne des Vereins weiter vorantreiben werden. Nicht zuletzt bin auch ich davon überzeugt, dass Daniel Ziebig die optimale Lösung für unsere U19 ist und bin gespannt darauf zu sehen, wie diese Mannschaft ihre Entwicklung weitergehen wird.“



Daniel Ziebig, der als Spieler 174 Pflichtspiele unter anderem in der 1. und 2. Bundesliga für den FC Energie bestritt, kehrte im Sommer 2024 vom F.C. Hansa Rostock als Trainer zurück in die Lausitz. In den zurückliegenden zwei Jahren betreute er die U17-Mannschaft in der DFB-Nachwuchsliga und schloss die vergangene Spielzeit auf einem starken fünften Platz der Hauptrunde in Liga A ab. Nun wird der 43-jährige Inhaber der A-Lizenz seinen jungen Jahrgang in den A-Juniorenbereich begleiten.



„Es ist schön, dass ich vom Verein das Vertrauen bekomme, nun die höchste Mannschaft in unserem Nachwuchs betreuen zu dürfen. Umso schöner ist es, dass ich einen Großteil meiner Jungs bei diesem ‚Aufstieg‘ begleiten und weiter trainieren darf. Auf die Zusammenarbeit mit Sebastian, den ich schon aus Rostock kenne, freue mich ebenfalls sehr“, sprach Daniel Ziebig abschließend.