Energie Cottbus: Wichtige Entscheidungen im Nachwuchs

Energie Cottbus bestimmt Sebastian Turowski zum Nachwuchsleiter. Zudem übernimmt Daniel Ziebig die U19-Mannschhaft als Cheftrainer.
Die Lausitzer haben für die Nachfolge der Leitung des Nachwuchsleistungszentrums wichtige Entscheidungen getroffen und mit Sebastian Turowski einen erfahrenen neuen Chef unter Vertrag genommen. Der 46-Jährige kommt vom Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern nach Cottbus und wird künftig die Aufgaben des Leiters Nachwuchsleistungszentrum übernehmen.
Daniel Ziebig wird ab sofort das U19-Team die höchste Leistungsmannschaft im Nachwuchs als Cheftrainer übernehmen. Dabei soll die Zusammenarbeit im Aufbaubereich gemeinsam mit Sebastian Weidhaas als Leiter Aufbaubereich ausgeweitet werden. Ein hauptamtlicher Trainer für die U17-Mannschaft wird indes noch gesucht.
Sebastian Turowski sagte:
„Ich freue mich sehr, dass der Verein mir die Möglichkeit gibt, diese verantwortungsvolle Aufgabe als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Cottbus zu übernehmen. Ich möchte mit Engagement und Tatendrang an die kommenden Aufgaben gehen und bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit unseren Trainern diese gute Entwicklung der zurückliegenden Jahre im Sinne des Vereins weiter vorantreiben werden. Nicht zuletzt bin auch ich davon überzeugt, dass Daniel Ziebig die optimale Lösung für unsere U19 ist und bin gespannt darauf zu sehen, wie diese Mannschaft ihre Entwicklung weitergehen wird.“
Daniel Ziebig, der als Spieler 174 Pflichtspiele unter anderem in der 1. und 2. Bundesliga für den FC Energie bestritt, kehrte im Sommer 2024 vom F.C. Hansa Rostock als Trainer zurück in die Lausitz. In den zurückliegenden zwei Jahren betreute er die U17-Mannschaft in der DFB-Nachwuchsliga und schloss die vergangene Spielzeit auf einem starken fünften Platz der Hauptrunde in Liga A ab. Nun wird der 43-jährige Inhaber der A-Lizenz seinen jungen Jahrgang in den A-Juniorenbereich begleiten.
„Es ist schön, dass ich vom Verein das Vertrauen bekomme, nun die höchste Mannschaft in unserem Nachwuchs betreuen zu dürfen. Umso schöner ist es, dass ich einen Großteil meiner Jungs bei diesem ‚Aufstieg‘ begleiten und weiter trainieren darf. Auf die Zusammenarbeit mit Sebastian, den ich schon aus Rostock kenne, freue mich ebenfalls sehr“, sprach Daniel Ziebig abschließend.