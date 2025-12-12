Energie Cottbus: „Wichtig ist, dass er gesundgeschrieben ist.“

Die Lausitzer sind aktuell wieder Tabellenführer, und damit der Gejagte in der 3. Liga. Doch, spielt es sich nicht leichter, wenn man die anderen Teams jagen kann? Als Tabellenführer hat Energie in der Vergangenheit häufiger Platz 1 kurz darauf wieder abgegeben, da vorangegangene Siege nicht immer bestätigt werden konnten. Aber jetzt ist das Team von Pele Wollitz aus einem anderen Holz geschnitzt, und zeigt sich in einem Aspekt formverbessert.
Wollitz hatte in der Vergangenheit oftmals angemahnt, dass nicht genügend Qualität eingewechselt werden könnte. Aktuell sieht dies etwas anders aus, da unter anderem Spieler wie Anderson Lucoqui eingewechselt werden, die dann wenige Sekunden später den Siegtreffer markierten. So geschehen im Heimspiel gegen Viktoria Köln am 16. Spieltag
.Henry Rorig konnte in den vergangenen Wochen keinen Leistungssport mmachen. So schätzt Pele Wollitz die Lage für seinen Rechtsverteidiger vor der Begegnung in Wiesbaden ein:
„Wichtig ist, dass er gesundgeschrieben ist. Jetzt ist die Frage, was man in bis zu drei Wochen verlieren kann. Ich glaube, dass es ihn mental mitgenommen hat. Zum Glück wurde es so bestätigt wie erhofft. Wir möchten ihn auf jeden Fall mit nach Wiesbaden mitnehmen. Alles andere möchte ich mit ihm vor Ort besprechen.“Großer Verzicht auf Leistungsträger
Ausfallen werden definitiv Elias Bethke (Reha nach OP), King Manu (Sprunggelenkverlettzung), Janis Juckel (Schulter-OP), Can Moustfa (muskuläre Probleme), Jonas Hofmann und Henry Rorig (beide Trainingsrückstand). Wegen der 5. Gelben Karte werden Justin Butler und Anderson Lucoqui beim Spiel in Wiesbaden fehlen.
Daniel Scherning muss hingegen auf David Suarez (Innenbandteilriss, Orestis Kiomourtzoglou (muskuläre Probleme im Oberschenkel), Simon Stehle (Fußverletzung), Felix Luckeneder (Jochbeinbruch) und Florian Stritzel (muskuläre Probleme im Oberschenkel) verzichten. Nikolas Agrafiotis fehlt wegen seiner 5. Gelben Karte aus dem Spiel beim VfL Osnabrück.