Energie Cottbus: „Wenn sich Rhythmus und Stabilität ergeben“

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die vergangene Partie des FC Energie Cottbus in der 3. Liga , und die damit verbundene Vereinsjubiläumsfeier waren mit großem Erfolg gekrönt. Doch jetzt geht der Ligaalltag in einem schweren Auswärtsspiel weiter.

Morgen, 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Energie Cottbus FC Energie 14:00 live PUSH





Feierlichkeiten im Verein sind immer etwas Besonderes. Energie feiert aktuell nicht nur das 60. Jubiläum, sondern verkündete auch zum Festtag, dass ab Sommer Adidas die Ausrüstung übernehmen wird. Dies wird bis mindestens bis zum Jahr 2031 der Fall sein. Doch es gibt schon jetzt kleine Veränderungen, was den Kader betrifft. Theo Ogbidi wechselt zum Regionalligisten SV Babelsberg 03. Der bisherige Torwarttrainer und Analyst, Anton Wittmann, hat den Verein ebenfalls verlassen. Dafür wurde Tolga Cigerci, der Bruder von Tolcay Cigerci, verpflichtet. Außerdem wurde Mladen Cvjetinovic vom Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen.





Damit haben sich die Lausitzer noch variabler aufgestellt. Tolga ist im zentralen Mittelfeld zuhause. Mladen soll der Innenverteidigung noch mehr Stabilität bringen. Blickt man auf die aktuelle Tabelle, dann wird man auf Platz Eins Energie sehen. Doch was auf den ersten Blick souverän aussieht, bringt dennoch viel Arbeit mit sich. In der Offensive stellt der FCE eine echte Waffe dar. Nach Rückschlägen ist man in der Lage zurückzuschlagen. Allerdings gibt es in der Defensive einiges zu verbessern. Awortwie-Grant besitzt in der Innenverteidigung Gardemaß. Dazu ist er zweikampfstark und gewann bereits viele Laufduelle. Um das schnelle Umschalten des Gegners noch mehr einzudämmen, muss man um ihn herum Verfeinerungen setzen.