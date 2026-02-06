Energie Cottbus: „Wenn sich Rhythmus und Stabilität ergeben“

Die vergangene Partie des FC Energie Cottbus in der 3. Liga, und die damit verbundene Vereinsjubiläumsfeier waren mit großem Erfolg gekrönt. Doch jetzt geht der Ligaalltag in einem schweren Auswärtsspiel weiter.
Allerdings gibt es in der Defensive einiges zu verbessern. Awortwie-Grant besitzt in der Innenverteidigung Gardemaß. Dazu ist er zweikampfstark und gewann bereits viele Laufduelle. Um das schnelle Umschalten des Gegners noch mehr einzudämmen, muss man um ihn herum Verfeinerungen setzen.
Sehr wichtig ist dies für das kommende Duell beim FC Ingolstadt, die in der Rückrunde bisher alle Spiele gewonnen haben. Die Auswärtsspiele in Rostock und Regensburg fielen mit 3:0 sehr deutlich aus. Der 2:1-Heimsieg gegen die Reserve des VfB Stuttgart fiel dagegen knapper aus. Bezieht man sich auf die Stabilität des FCI in der Rückrunde, dann ist eben solche anders als noch in der Hinrunde. Für Energie würde es dann bedeuten, dass die Qualität in der eigenen Mannschaft steigen muss.
Folgendes sagte Pele Wollitz in der Pressekonferenz des Vereins:
„Wenn sich Rhythmus und Stabilität ergibt, dann kann es für den einen oder anderen Akteur weniger Spiele werden, als noch in der Hinrunde. Wie bereits von mir gesagt, hat es in der Rückrunde in allen Bereichen und Belangen andere Konsequenzen.“
Energie muss noch immer auf Jonas Hofmann (Trainingsrückstand nach Leisten-OP) und Janis Juckel (Schulter-OP) verzichten. Bei Ingolstadt fehlen Markus Ponath (Handverletzung) und Dennis Kaygin (5. Gelbe Karte). Fraglich ist der Einsatz von Timmy Thiele, der im Spiel gegen Hoffenheim II einen Schlag abbekommen hat.