Energie Cottbus: Weiterer Neuzugang vermeldet

Das junge Talent Max Böhnke absolvierte bereits ein Probetraining in der aktuellen Sommervorbereitung beim FC Energie Cottbus und wurde jetzt fest verpflichtet. Zuletzt spielte er in der Regionalliga Bayern und wurde diesen Sommer auch beim Greifswalder FC vorstellig.

Jetzt ist der Wechsel nach Cottbus fix. Max Böhnke kommt mit Spielpraxis in die Lausitz, die er in der vergangenen Saison beim TSV Aubstadt sammeln konnte. In zwanzig Partien hielt er fünfmal seinen Kasten sauber und verlor mit seinem Team nur ganze sechsmal.

In der Saison 2023/2024 stand er beim bayerischen Regionalligisten SV Schadling unter Vertrag und bestritt alle 34 Saisonspiele. Allerdings musste der Verein als Vorletzter in der Tabelle am Saisonende absteigen. Seine ersten Erfahrungen im Männerbereich sammelte er ebenfalls in der Regionalliga Bayern und absolvierte beim ATSV Erlangen 28 Saisonspiele.