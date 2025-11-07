Energie Cottbus: „Was er benötigt, ist einfach ein Tor.“

Osnabrück hat in der aktuellen Drittligaspielzeit drei Auswärtssiege vorzuweisen. Energie hält mit vier Heimsiegen dagegen, und ist auf eigenem Geläuf noch ungeschlagen (4 Siege, 2 Remis). Da ist es doch passend, dass mit dem VfL Osnabrück ein Gegner kommt, der vier Auswärtsspiele ungeschlagen ist, und zuletzt 0:0 beim MSV Duisburg spielte. Somit steht ein Duell an, wo der Zweitplatzierte gegen den Viertplatzierten spielt.

Energie verlor bekanntlich am vergangenen Wochenende deutlich bei 1860 München. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Wollitz-Elf das Spiel an sich gerissen hatte, aber aus dem Übergewicht zu wenig Kapital geschlagen hat. Einen Gegner bespielen ist die eine Sache, aber die Torchancen verwerten ist ein anderes Thema. Und dahingehend machte sich seine Mannschaft das Leben unnötig schwer.



Die Historie gegen den VfL Osnabrück geht weit zurück, und fand bereits in drei Wettbewerben statt. Der DFB-Pokal, die 2. Bundesliga und schließlich die 3. Profiliga sind dabei vertreten. Am meisten traf man sich in der 3. Liga. Und hier gibt es eine bemerkenswerte Statistik. Der VfL verlor noch niemals in Cottbus, und ließ nur am 7. Dezember 2014 beim 2:2-Remis zwei Punkte liegen. Bei allen bisherigen drei Duellen in der Lausitz gewannen die Norddeutschen immer mit 2:1.



Doch ein Akteur wird seit graumer Zeit in der Statistik merklich vermisst. Pele Wollitz hatte dazu folgende Worte in der Pressekonferenz zum anstehenden Spiel:



„Fakt ist, dass ich komplett mit Timmy Thiele im Austausch bin. Im vergangenen Jahr, als er fit gewesen ist, hat er eine Toprunde gespielt. Dann kam seine Krankheit, bei der er sechs Wochen mit Problemen der Lunge und Bronchitis länger ausgefallen ist. Dadurch hatte er dann Schwierigkeiten gehabt, den alten Rhythmus für die Rückrunde zu bekommen. Was er benötigt, ist einfach ein Tor. Dies ist sein Anspruch und seine eigene Erwartung. Was wir machen können, ist, ihn dabei zu unterstützen.“



Bei Energie werden weiterhin Elias Bethke (Reha nach OP) und Jonas Hofmann (Reha nach Leisten-Op) ausfallen. Ted Tatttermusch hat mit einer Sprunggelenkverletzung zu kämpfen. Justin Butler und Dominik Pelivan sind beide mit jeweils vier Gelben Karten vorbelastet. Osnabrück hat keine Verletzungen zu beklagen. Lediglich Jannik Müller ist ebenfalls mit vier Gelben Karten vorbelastet.