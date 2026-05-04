Energie Cottbus - VfB Krieschow: Termin fürs Pokalfinale steht fest Am Samstag, 23. Mai, um 11.30 Uhr findet das Finale des Landespokals statt. von red/pm · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Grimm

21 Landespokalendspiele mit mehr als sieben Stunden Fußball in der größten TV-Livekonferenz des deutschen Fußballs: Die elfte Auflage des Finaltags der Amateure findet erneut mit großer Tradition und attraktiven Paarungen am 23. Mai 2026 live im Programm von "Das Erste" statt.

Die Berichterstattung von Deutschlands größtem Amateurfußballevent startet um 11:20 Uhr. Die Übertragung der 21 Landespokalendspiele, in denen es für die Finalisten neben dem Titel auch um die begehrten Startplätze für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2026/2027 geht, gliedert sich in drei Teilkonferenzen mit vier verschiedenen Anstoßzeiten. Die ersten sieben Begegnungen werden um 11:30 Uhr angepfiffen. Der zweite Übertragungsblock beginnt um 13:30 Uhr mit sechs weiteren Partien. Am Nachmittag folgen in der dritten Teilkonferenz jeweils vier Spiele, die um 15:30 Uhr bzw. 16:30 Uhr angestoßen werden. Die Berichterstattung vom Finaltag der Amateure endet um 18:55 Uhr und leitet damit direkt zum 83. DFB-Pokalfinale der Männer zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart über, das in diesem Jahr ebenfalls im Ersten übertragen wird.

2026 übernimmt erstmals die DFB GmbH & Co. KG in Zusammenarbeit mit der best boys tv-factory GmbH die technische Umsetzung der TV-Produktion aller 21 Landespokalendspiele. Die ARD und ihre Landesrundfunkanstalten behalten die Free-TV-Erstverwertungsrechte am Finaltag der Amateure (weitere Informationen zur neuen Vermarktungsvereinbarung). Die TV-Konferenz im Ersten wird auch in diesem Jahr durch ein umfangreiches Livestream-Angebot mit 16 Einzelspielen in voller Länge in der ARD Mediathek, auf sportschau.de und den Online-Portalen der Landesrundfunkanstalten ergänzt. Dazu werden erstmalig vier Partien live und in voller Länge auf DFB.TV übertragen. Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung: „Auf uns wartet am 23. Mai wieder ein Festtag für den deutschen Fußball – sowohl im Amateur- als auch im Profibereich. Ich bin froh und stolz, dass wir dem Amateurfußball mit Unterstützung der ARD bereits im elften Jahr in Folge eine besondere Bühne bieten können. Der Finaltag zeigt immer wieder eindrucksvoll, welche Emotionen und Leidenschaft der Fußball überall freisetzt, unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit.“