Energie Cottbus: Verstärkung für die Defensive

„Es ist kein Geheimnis, dass wir gerne junge und talentierte Spieler in ihrer Entwicklung begleiten und sie bestenfalls auf ein neues Level heben. Das konnten wir in den zurückliegenden Jahren mehrfach eindrucksvoll unter Beweis stellen. Dass das auch in der Bundesliga registriert wird, ist umso schöner für uns und den Fußballstandort Cottbus. Wir möchten, dass Fousseny unserem Team helfen und sich bei uns auf hohem Niveau weiterentwickeln kann.“

„Wir haben Fousseny mehrfach beobachtet und sehen in ihm, wohlwissend, dass es ein großer Sprung in Liga 2 sein wird, großes Potenzial. Auch die Eintracht möchte, dass er bei uns den nächsten Entwicklungsschritt geht. Wir freuen uns über dieses Vertrauen und Entgegenkommen aus Frankfurt."

Fousseny Doumbia kam in München zur Welt und lernte das Fußballspielen in der Nachwuchsabteilung des TSV 1860 München, wo er für alle Mannschaften bis hin zu den B-Junioren spielte. Im Sommer 2022 schloss er sich der Frankfurter Eintracht an und kam dort bis heute 33 Mal in der U19-Bundesliga, einmal in der UEFA Youth League sowie 57 Mal in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Weiterhin lief der 1,90m große Innenverteidiger zweimal für die malische U20-Nationalmannschaft auf.