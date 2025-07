Energie Cottbus unspektakulär gegen Neustrelitz

Neustrelitz mit Nadelstichen auffällig



Die ersten Minuten gegen den Oberligisten verliefen ohne nennenswerte Aktionen. Energie war immer bemüht, das eigene Offensivspiel anzukurbeln. Die Elf von Thomas Franke, die teilweise mit Testspielern bestückt war, konzentrierte sich auf die eigene Defensive und hielt erst einmal große Angriffszüge vom eigenen Tor weg. Dann folgte eine Einzelleistung, die das 1:0 für Energie zur Folge hatte. Jonas Hofmann zog nach Zuspiel von Erik Tallig an der Mittellinie ab und setzte den Ball genau in die Maschen (11.). Die TSG versuchte darauf zu antworten und arbeitete sich gefällig in die gegnerische Hälfte, ohne dabei den großen Tordrang zu entwickeln. Stattdessen hätte Energie beinahe auf 2:0 erhöht, als Tallig per Fallrückzieher den Ball verarbeitete. Der TSG-Schlussmann bot alles auf und schaffte es, den Ball zu erreichen, um zumindest den Einschlag zu verhindern (32.). Später gab es eine Großchance für die Franke-Elf, die eine schöne Flanke in den Strafraum beförderte. Dort stieg Remmy Kruse zum Kopfball und ließ das Spielgerät knapp über die Latte hinwegfliegen (40.).



Justin Butler sehr auffällig in der Offensive



Zum zweiten Durchgang wechselte Pele Wollitz achtmal und ließ Sebald, Cigerci und Juckel auf dem Feld. Es dauerte dann nicht lange, bis Energie auf 2:0 erhöhte. Butler setzte sich auf der rechten Flügelseite durch und sah, dass Engelhardt sich zum gegnerischen Tor bewegte. Rasch passte er in die Mitte, wo der Panzer zum Ball ging und per Flachschuss vollendete (54.). Bis in die Schlussphase erarbeitete sich die Wollitz-Elf immer wieder gute Torgelegenheiten, die allesamt ungenutzt blieben. Sehr auffällig agierte erneut der Probespieler Justin Butler. Die TSG kam in der Schlussphase immer wieder in die gegnerische Hälfte, schaffte es aber nicht mehr, entsprechende Torgefahr zu entwickeln.



Fazit: Ein solider Test des FCE, der eben solchen mit wenig Glanz abschloss, aber dafür wenig in der Defensive zugelassen hat. Nur die Aktionen im gegnerischen Strafraum müssen noch zwingender werden. Vor dem Trainingslager finden noch drei Testspiele in der Region statt, ehe es ins Trainingslager nach Österreich geht.