Energie Cottbus: „Unsere Fans haben es mehr als verdient.“

Das Rennen um Platz 3 ist denkbar knapp. Energie hat dank des souveränen 3:1-Sieges in Rostock die beste Ausgangslage. Doch ein Blick auf die Tabelle genügt, dass selbst bei einem Erfolg gegen den FC Ingolstadt der dritte Tabellenplatz nicht sicher ist. Sollte Energie mit einem Torunterschied von einem Treffer gewinnen und Saarbrücken einen Kantersieg mit einem Vier-Tore-Vorsprung erarbeiten, dann würden die Saarländer an den Lausitzern vorbeiziehen.In der Spielzeit 2009/2010 reichten dem FC Ingolstadt 64 Zähler, um Platz 3 zu behaupten. Ein Jahr später zementierte Dynamo Dresden den begehrten Platz mit 65 Zählern. Jahn Regensburg reichten 2011/2012 sogar 61 Zähler, um dritter zu bleiben. Der FC Heidenheim hatte vor dem 38. Spieltag in der Saison 2012/2013 genau 71 Punkte auf dem Konto und verspielte auf den letzten Metern den Relegationsplatz mit 72 Punkten.Doch wie so oft ist das Hier und Jetzt am wichtigsten. Und für Energie ist es wichtig; eine gewisse Lockerheit gepaart mit ausreichender Bodenständigkeit beizubehalten. Denn für den FC Ingolstadt geht es zwar um nichts mehr, aber es gibt in deren Reihen Individualisten, die ein Spiel entscheiden könnten. Im Hinspiel trennte man sich nach zwischenzeitlicher Führung durch Energie in Person von Halbauer am Ende mit 1:1. Das sagt Pele Wollitz zur anstehenden Begegnung in der Pressekonferenz des Vereins: „Wenn man in gewisser Hinsicht befreit aufspielen kann, was die Mannschaft für Möglichkeiten hat und wie sie dann miteinander gekämpft, gejubelt und gegrätscht haben. Und wenn sie diese Lockerheit und Überzeugung am Samstag in einem ausverkauften Haus bringt, dann haben es unsere Fans mehr als verdient.“Rorig wird wegen der fünften Gelben Karte in Rostock fehlen. Tallig litt zulettzt an einer Muskelverletzung. Jedoch nahm er wieder am Mannschaftstraining teil. Bei Ingolstadt wird Hoppe wegen des Aufbautrainings nach der Knie-OP weiterhin fehlen. Si. Lorenz wird wegen einer Fußverletzung nicht zur Verfügung stehen. Plath befindet sich noch im Aufbautraining nach einer Knieblessur.