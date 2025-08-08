Energie Cottbus: „Uns fehlte die Intensität und die Galligkeit.“

Es wurde für den FC Energie das erwartete schwere Spiel in Schweinfurt. Die Kleinhenz-Elf setzte von Beginn an auf Zweikampfstärke und ein Konterspiel mit Nadelstichen. So kamen die Gäste in der Anfangsphase nur sporadisch vor das Gehäuse von Toni Stahl. Zum anderen brachte Johannes Geis für Schweinfurt den Ball in den Strafraum, wo Trslic den Pfosten traf (5.). Nach gut zehn Spielminuten wagte sich Energie vehementer in den gegnerischen Strafraum. Eine nennenswerte Torchance gab es aber erst mit Justin Butler, der einen Ball zielgenau auf das gegnerische Tor brachte, ehe er seinen Meister in Schlussmann Toni Stahl fand (17.). Die Lausitzer kamen im weiteren Verlauf immer besser in die Partie und konnten höhere Spielanteile und eine bessere Spielweise mit Raffinesse, was am meisten an Cigerci und Guwara gelegen hat, für sich verbuchen. Die Genauigkeit und Konzentration im Angriff ließ man dabei zu sehr vermissen. Die Elf von Wollitz erspielte sich eine Vielzahl von Standardsituationen, ohne dabei erfolgreich Kapital daraus zu schlagen. So verdiente sich Schweinfurt das 0:0 zur Halbzeit redlich.

Gegen tapfer kämpfende Schweinfurter hatte Erik Engelhardt einen schweren Stand, und wurde zu Beginn des zweiten Abschnitts mit der Gelben Karte bedacht. Es war auch die Phase, als sich die Hausherren die nächste gute Tormöglichkeit erarbeitet haben. Ein Eckball kam zielgenau auf den ersten Pfosten, wo Pius Krätschmer das Spielgerät per Kopf erreichte, es aber knapp über den Querbalken streichen ließ (51.). In der Folge legte sich der FCE den Gegner zumindest aus dem Spiel heraus zurecht, und vereitelte dort gefährliche Tiefenläufe des Aufsteigers. Dabei verteidigte der neue FCE-Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant sehr konzentriert und brachte die nötige Handlungsschnelligkeit mit.



Da Wollitz mit dem Angriffsspiel seiner Mannschaft nicht zufrieden gewesen ist, brachte er mit Ted Tattermusch und Jannis Boziaris frische Angriffskräfte in die Partie herein. In dieser Phase sah der Schweinfurter Johannes Geis die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels (66.). Die Einwechselspieler belebten das FCE-Offensivspiel. Da aber die letzte Konsequenz fehlte und Schlussmann Toni Stahl zu Glanztaten aufgelegt gewesen ist, blieb es lange beim torlosen Remis. Den Abschluss durch den Linksverteidiger Leon Guwara vereitelte der Ex-Cottbuser mit all seinem Können (71.). Danach strich der Kopfball von Ted Tattermusch knapp am FCS-Tor vorbei (76.).



Ein paar Minuten später musste auch Michael Dellinger den Platz wegen einer Gelb-Roten Karte verlassen (83.). Die Partie wurde dann fast auf deN Kopf gestellt, als Schweinfurt zu Neunt nahe am Führungstor dran gewesen ist. Pius Krätschmer fasste sich ein Herz und zwang Elias Bethke zu einer Glanzparade, die nur noch über den Querbalken gerettet werden konnte (87.). Energie ging erst in der Nachspielzeit „All in“, wobei der Innenverteidiger Tim Campulka einen guten Kopfball nicht im Tor unterbrachte (90.+4). Doch er blieb am Drücker, und verwertete die Hereingabe von Can Moustfa, welche Ted Tattermusch minimal verlängerte, aus kurzer Distanz zum 0:1 (90.+5). Doch fast postwendend hätte der Gastgeber das 1:1 erzielt, wenn Leon Guwara nicht im letzten Augenblick gerettet hätte. Dann leitete Hajrulla den schnellen Gegenangriff ein, und spielte lang auf Can Moustfa, der mit Leichtigkeit ins leere Tor zum 0:2-Endstand traf (90.+8).

Trotz des Sieges ist Pele Wollitz nicht zufrieden und hebt dabei mahnend den Finger:



„Ich war mit der Leistung schon in der ersten Halbzeit nicht zufrieden. Uns haben die Intensität und die Galligkeit gefehlt. So wie wir teilweise gegen den Ball gearbeitet haben, hätten wir ohne Pelivan noch mehr Schwierigkeiten gehabt. Wir hatten auch schon in der Vergangenheit öfter die Galligkeit vermissen lassen. Das Spiel hat mir heute gezeigt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben.“

Fazit: Bemüht war der FCE im ganzen Spiel. Doch die Durchschlagskraft und Konzentration im Angriff blieben lange auf der Strecke. Mit den Einwechslungen erhöhte sich die Torgefahr, und jene Spieler rissen nicht nur das Spiel an sich, sondern zogen die anderen Akteure mit, sodass der späte, aber verdiente Sieg sichergestellt werden konnte.



Die kommenden Aufgaben beider Kontrahenten:



1. FC Schweinfurt 05: Mo., 18. August 2025 um 18:00 Uhr; Heimspiel im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf.

FC Energie Cottbus: Sa., 16. August 2025 um 18:00 Uhr; Heimspiel im DFB-Pokal gegen Hannover 96.