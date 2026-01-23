Energie Cottbus: „Unbekümmerter und selbstbewusster aufspielen.“





Eine Ist-Stand mit Fragezeichen?





Es gibt Situationen in den Ligaspielen, in denen der Gegner es zu leicht hat, sich gegen Energie durchzusetzen. So geschah es auch am vergangenen Wochenende in Saarbrücken, als der Gegner besser in das Spiel hat. Zudem hatten die Saarländer ausreichend Torchancen, um das Spiel zu entscheiden. Stattdessen ging die Wollitz-Elf in mitt 1:0 in Führung. jedoch verpasste man es die Führung auszubauen. Auch die Räume wurden in der Offensive nur ausreichend genutzt. So kam man nicht über ein 1:1-Remis hinaus.



Jetzt folgt ein Heimspiel, wo der FCE das eigene Publikum hinter sich wissen kann. Doch dieses Spiel gegen Schweinfurt wird kein Selbstläufer werden. Nicht einmal gegen den Tabellenletzten, der am vergangenen Wochenende mitt 2:0 gegen Viktoria Köln gewonnen hat. Im Hinspiel hatte Energie Mühe, Schweinfurt zu besiegen. Erst in der Nachspielspielzeit wurden die Weichen auf Sieg gestellt. Ein Geheimnis könnte also sein, dass das Rückspiel erneut von der Bank entschieden werden könnte.





Pele Wollitz merkte dazu Folgendes in der Pressekonferenz des Vereins an:



„Ich würde mir wünschen, dass meine Mannschaft unbekümmerter und selbstbewusster aufspielt. Und nicht das Gefühl vermittelt, sie könnte etwas verlieren. Aus meiner Sicht kann sie nur etwas gewinnen. Die Mannschaft soll sich als Außenseiter sehen – weil es so ist.“



Ausfälle bei beiden Kontrahenten



Jonas Hofmann (Trainingsrückstand nach Leisten-OP) und Janis Juckel (Schulter-OP) werden nicht zur Verfügung stehen. Bei Schweinfurt fehlen Nils Piwernetz (Knorpelschaden), Altin Ibisi (Knieverletzung), Fabio Luque-Notaro (Fußverlettzung), Luka Kalandia (Schambeinverletzung), Nick Doktorczyk (erkrankt) und Lauris Bausenwein (5. Gelbe Karte).