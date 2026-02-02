Energie Cottbus trennt sich von Theo Ogbidi im Titelkampf

– Foto: Imago

Der FC Energie Cottbus zieht inmitten einer sportlich erfolgreichen Saison eine weitere personelle Konsequenz. Trotz der Tabellenführung in der 3. Liga endet die gemeinsame Zeit mit Theo Ogbidi vorzeitig. Der vierte Abgang dieses Transferwinters steht für Bewegung in einer Phase, in der Stabilität und Entscheidungen eng beieinanderliegen.

Einvernehmliche Trennung im Winter Der FC Energie hat sich mit Theo Ogbidi auf eine Auflösung seines Vertrags verständigt. Damit verlässt der Außenbahnspieler den Klub einvernehmlich. Es ist bereits der vierte Abgang in diesem Transferwinter, was die Intensität der Kaderbewegungen unterstreicht. Ogbidi verlässt den Verein mit einem derzeit noch unbekannten Ziel, während Energie den Fokus konsequent auf die laufende Saison richtet.

Tabellenführer unter Handlungsdruck Der FC Energie Cottbus führt die Tabelle der 3. Liga an und erlebt sportlich eine Saison voller Dynamik und Erwartungen. Der Aufstieg ist greifbar, der Druck entsprechend hoch. In dieser Situation bleiben personelle Entscheidungen nicht aus. Der Verein nutzt das Wintertransferfenster, um den Kader anzupassen und Weichen zu stellen, auch wenn dies Abschiede bedeutet. Die sportliche Spitze schützt nicht vor Veränderungen, sondern verlangt sie mitunter sogar.

Ein Jahr ohne Einsatz in Cottbus

Für den FC Energie Cottbus kam Theo Ogbidi in der laufenden Drittligasaison 2025/26 nicht zum Einsatz. Weder Spiele noch Tore oder Assists stehen in der Statistik. Der sportliche Ertrag blieb damit aus, was die Trennung in einer Phase erklärt, in der jede Kaderposition höchste Relevanz besitzt. Gerade an der Tabellenspitze zählen aktuelle Leistung und unmittelbarer Einfluss mehr denn je.

Prägende Jahre in Leipzig

Den größten Teil seiner bisherigen Laufbahn verbrachte Ogbidi beim 1. FC Lok Leipzig. In der Regionalliga Nordost absolvierte er dort mehrere Spielzeiten mit hoher Einsatzfrequenz. Besonders in der Saison 2021/22 fiel er mit 37 Einsätzen, vier Toren und 14 Assists auf. Auch in der Spielzeit 2022/23 sammelte er in 31 Partien drei Tore und fünf Vorlagen. Diese Zahlen stehen für Kontinuität und eine klare Rolle auf der Außenbahn.

Weniger Spielzeit in späteren Jahren

In den folgenden Spielzeiten nahm Ogbidis Einsatzzeit ab. In der Saison 2023/24 kam er bei Lok Leipzig lediglich auf zwei Einsätze, in der Spielzeit 2024/25 waren es 25 Spiele mit einem Assist, jedoch ohne Torerfolg. Der Schritt zu Energie Cottbus brachte schließlich keine sportliche Wende, sondern mündete nun in der Vertragsauflösung.

Ein Weg durch den Nachwuchsfußball

Ogbidis Laufbahn begann im Nachwuchs von RB Leipzig, wo er bereits in jungen Jahren in verschiedenen Landes- und Regionalligen spielte. Anschließend führte sein Weg über den 1. FC Magdeburg, wo er sowohl im Juniorenbereich als auch kurzzeitig im Profikader der 3. Liga Erfahrungen sammelte. Auch beim Chemnitzer FC kam er in der Regionalliga Nordost zum Einsatz. Diese Stationen prägten einen Spieler, der früh mit Leistungsdruck konfrontiert war.