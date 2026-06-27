Energie Cottbus: Torlaune bei Lok Calau, trotz großer Hitze

– Foto: Imago Images





Hattrick in der Frühphase des Spiels





Dabei tat sich mit dem Defensivakteur King Manu ein Spieler hervor, dessen weiterer Verbleib beim FCE erst kürzlich bekannt gemacht wurde. So dauerte es nicht lange, bis er nach einem Eckball per Kopf zum 0:1 einnickte (3.). Dann erhöhte er nach Zuspiel von Moritz Hannemann auf 0:2 (9.). Das 0:3 resultierte aus einem Fernschuss heraus (11.).



Nach dem 0:4 von Ted Tattermusch (13.), traf der Rückkehrer Leonardo Bittencourt, nachdem die Calauer nur unzureichend klären konnten, zum 0:5 (14.). Im weiteren Verlauf traf Jannis Boziaris per Doppelpack (18./34.). Anschließend legte er das 0:8 für Moritz Hannemann auf (36.).





Zweite Startelf übertrumpft erste Startelf



Damit begonnen hatte Dominik Pelivan, der die Vorlage von Erik Engelhardt nutzte, und im Strafraum zum 0:9 einnetzte (48.). Engelhardt erzielte an diesem Abend insgesamt drei Treffer (55./67./90.). Mit Fousseny Doumbia 0:12 (63.) und Julian Guttau 0:14 (75.) trugen sich zwei Neuzugänge in diesem ersten Testspiel in die Torschützenliste ein.



Dabei erzielte das Team in der zweiten Halbzeit mehr Tore, als die Kollegen in der ersten Halbzeit. Trotz hoher Temperaturen zeigte sich das Team von Pele Wollitz nicht nur lauf-, sondern auch spielfreudig.



Die Tore erzielten:



jeweils 3 Tore: King Manu, Erik Engelhardt

jeweils 2 Tore: Anderson Lucoqui, Jannis Boziaris

jeweils 1 Tor: Leonardo Bittencourt (1), Ted Tattermusch (1), Moritz Hannemann (1), Dominik Pelivan (1), Julian Guttau (1), Justin Butler (1), Fousseny Doumbia (1)

____

Wichtige Informationen:



In dieser Sommervorbereitung stieß der Torhüter Julian Pollersbeck vom SSV Jahn Regensburg zum Team. Genau wie bei Leon Guwara, wird es das Ziel sein sich für einen Vertrag zu empfehlen. Guwara besitzt noch einen gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. In der abgelaufenen Saison war er häufig durch Verletzungen ausgebremst, deutete jedoch an, dass er in der Schnelligkeit und Spieleröffnung sehr gute Fähigkeiten besitzt.



Indes wurde das Duell im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg zeitgenau angesetzt. Gespielt wird am Samstag, den 22. August 2026, um 13:00 Uhr im LEAG Energie Stadion.



Außerdem wurde das für Sonntag angesetzte Fanfest im Lokstadion abgesagt. Das Freundschaftspiel gegen die Stadtauswahl wurde auf 10:00 Uhr vorverlegt. Dazu wird von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr ein Flomarkt geöffnet sein.