Energie Cottbus: Testspieldoppel im Trainingslager

Nicht mit dabei ist Lukas Michelbrink, der zur Reha nach Berlin gefahren ist. Mit auf die Reise hat Pele Wollitz dafür Dennis Duah genommen, der damit die Möglichkeit erhält, sich für einen Vertrag zu empfehlen. Timmy Thiele ist ebenfalls mitgefahren und wird auf jeden Fall Trainingseinheiten absolvieren können. Die Einsätze in den beiden Testspielen erscheinen etwas unrealistisch, da seine Operation am Meniskus erst wenige Wochen zurückliegt. Auch der in den vergangenen Testspielen geschonte Jannis Boziaris wird mit dabei sein. Nach dem Trainingslager in Österreich wird es noch ein Testspiel geben, welches der FC Energie als sogenannte Generalprobe zum Ligastart absolvieren wird. Am Samstag, dem 26.07.2025, um 13:30 Uhr wird auf dem Marienberg gegen den Ligakonkurrenten FC Erzgebirge Aue getestet.

Indes wurden die Spieltage 3 bis 9 in der 3. Liga zeitzgenau terminiert. Anpfiff bei der Reserve der TSG Hoffenheim ist am Samstag, 23. August, um 14:00 Uhr. Ganz genau eine Woche darauf ist der FC Ingolstadt zur gleichen Uhrzeit Gast im LEAG Energie Stadion. Danach folgt eine englische Woche, die mit dem Auswärtsspiel in Mannheim am Sonntag, 14. September, um 16:30 Uhr beginnt. Weiter geht es am 17. September um 19:00 Uhr im Derby gegen Erzgebirge Aue. Den Sonntag danach ist um 16:30 Uhr Anpfiff beim SC Verl. Am Freitag, dem 26. September um 19:00 Uhr erwartet den FCE ein Heimspiel unter Flutlicht. Zu Gast wird die Reserve des VfB Stuttgart sein. Am Dienstag, dem 30. September, wird es ebenfalls rundgehen, wenn die Rot-Weißen um 19:00 Uhr beim F. C. Hansa Rostock antreten müssen.