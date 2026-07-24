– Foto: Schneider Torsten
Energie Cottbus: Testspiel gegen Dynamo Dresden
Die Lausitzer stehen vor der nächsten Bewährungsprobe.
von René Kubasch · Heute, 20:25 Uhr · 0 Leser
In der Testbegegnung bei Dynamo Dresden bestreitet der FC Energie sein letztes Spiel vor der Generalprobe. So wird dieses Spiel erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.
Unter dem Zeichen taktischer Prämisse?
Das Spielsystem für den FC Energie in der 2. Bundesliga wird eine erhebliche Rolle spielen. Eine ausgewogene Mischung aus Defensive und Offensive muss gefunden werden. In der 3. Liga wurde viel über den Kampf entschieden. In der 2. Liga wird es aber viel mehr auf die Schnelligkeit ankommen. Ein anschauliches Beispiel dabei dürfte das Relegationsrückspiel zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Rot-Weiß Essen gewesen sein. Man hat dort gesehen, dass dieses Spiel überwiegend über die Schnelligkeit entschieden wurde. Deshalb ist es gut möglich, dass der FCE beim Vergleich in Dresden eben genau auf die Geschwindigkeit der einzelnen Akteure schauen wird.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass der Neuzugang Kevin Kratzsch zum Einsatz kommen könnte. Der Schlussmann wurde vom Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen verpflichtet. Es sind jetzt auch die Tage angebrochen, wo es um klare Rollenzuteilungen geht. Deshalb kann es wichtig sein, wenn er in Dresden Spielpraxis bekommt, egal wie dabei der Kampf um die Nr. 1 im Tor gewinnen wird.
Zum anderen waren Kapitän Axel Borgmann und Tolcay Cigerci bei den bisherigen Testspielen nicht berücksichtigt worden. Die Gründe liegen darin, dass es die ein oder andere Blessur zu überwinden gab. So ordnet man so etwas unter Vorsichtsmaßnahmen ein.
Was sonst noch geschah
Die Abreise aus dem Trainingslager vor einer Woche in Tirol brachte nicht nur schweißtreibende Trainingseinheiten und Erkenntnisse aus den Testspielen. So feierte Pele Wollitz am 19. Juli seinen 61. Geburtstag. So begab sich der gesamte mitgereiste Staff nach Kitzbühel, um seinen Cheftrainer gebührend zu feiern.
Aber einen Grund zur Freude gibt es auch in Bezug auf die Dauerkarten. Bis zum 24. Juli 2026 konnten diese in einer letzten Phase erworben werden. So wurden rund 6500 Fans mit einer Karte für die gesamte Spielzeit glücklich gemacht. Doch Fans, welche bis jetzt leer ausgegangen sind, müssen keine Bange haben. Denn die übrigen Dauerkarten werden noch in anderer Form angeboten.
So informierte der FC Energie auf seiner Website, dass Fans ihren Bestellwunsch per E-Mail an tickets@fcenergie.com
schicken.