Energie Cottbus: Testspiel gegen Dynamo Dresden Die Lausitzer stehen vor der nächsten Bewährungsprobe. von René Kubasch · Heute, 20:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Schneider Torsten

In der Testbegegnung bei Dynamo Dresden bestreitet der FC Energie sein letztes Spiel vor der Generalprobe. So wird dieses Spiel erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Unter dem Zeichen taktischer Prämisse?



Das Spielsystem für den FC Energie in der 2. Bundesliga wird eine erhebliche Rolle spielen. Eine ausgewogene Mischung aus Defensive und Offensive muss gefunden werden. In der 3. Liga wurde viel über den Kampf entschieden. In der 2. Liga wird es aber viel mehr auf die Schnelligkeit ankommen. Ein anschauliches Beispiel dabei dürfte das Relegationsrückspiel zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Rot-Weiß Essen gewesen sein. Man hat dort gesehen, dass dieses Spiel überwiegend über die Schnelligkeit entschieden wurde. Deshalb ist es gut möglich, dass der FCE beim Vergleich in Dresden eben genau auf die Geschwindigkeit der einzelnen Akteure schauen wird.





Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass der Neuzugang Kevin Kratzsch zum Einsatz kommen könnte. Der Schlussmann wurde vom Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen verpflichtet. Es sind jetzt auch die Tage angebrochen, wo es um klare Rollenzuteilungen geht. Deshalb kann es wichtig sein, wenn er in Dresden Spielpraxis bekommt, egal wie dabei der Kampf um die Nr. 1 im Tor gewinnen wird.



Zum anderen waren Kapitän Axel Borgmann und Tolcay Cigerci bei den bisherigen Testspielen nicht berücksichtigt worden. Die Gründe liegen darin, dass es die ein oder andere Blessur zu überwinden gab. So ordnet man so etwas unter Vorsichtsmaßnahmen ein.



