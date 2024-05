Energie Cottbus - SV Babelsberg: Wo gibt es Tickets fürs Pokalfinale?

Am 25. Mai 2024 findet im Rahmen des bundesweiten Finaltags der Amateure das Endspiel um den Brandenburger Landespokal zwischen dem FC Energie Cottbus und dem SV Babelsberg 03 statt. DasFinale wird im LEAG Energie Stadion in Cottbus ausgetragen. Die Anstoßzeiten der Endspiele aller Landesverbände werden in der kommenden Woche bekannt gegeben. Wo gibt es die Tickets? Hier kommen die Infos des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) dazu:

Ein Vorverkauf in der Geschäftsstelle des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (und durch den FC Energie Cottbus wird nicht angeboten. Der SV Babelsberg 03 wird für seine Zuschauerbereiche gesondert über die Möglichkeit zum Ticketerwerb in Potsdam informieren.

Am Dienstag, den 7. Mai 2024, um 10.00 Uhr startet der Kartenvorverkauf für das Endspiel. Tickets können unter https://flb pokalfinale.reservix.de/events und in den Vorverkaufsstellen des Ticketanbieters Reservix erworben werden ( https://shop.reservix.de/vorverkaufsstellen ).

Bis einschließlich 19. Mai 2024 hält der Fußball Landesverbandes Brandenburg vergünstigte Gruppentickets in den Sitzplatzblöcken im Unterrang der Osttribüne vor. Gruppen ab 10 Personen erhalten pro Ticket eine Ermäßigung von 2 Euro. Gruppentickets sind mit dem entsprechenden Formular (https://forms.office.com/e/1zF8rSXt0G) über die FLB-Geschäftsstelle zu bestellen. Gruppentickets sind in begrenzter Anzahl verfügbar. Bei der Bestellung besteht kein Anspruch auf eine Blockwahl.

Bereich können ausschließlich im Vorverkauf zum Preis von 5,00 Euro über die Geschäftsstelle des Fußball Landesverbandes Brandenburg bestellt werden (per E Mail an tickets@flb.de). Bei der Anfrage ist der entsprechende Schwerbehindertenausweis mitzusenden. Eine Begleitperson erhält bei einem Nachweis des Merkzeichens „B“ ebenfalls eine K arte zum Preis von 5,00 Euro.

Schiedsrichter mit gültigem Schiedsrichterausweis erhalten freien Zutritt zum Stadion und einen Stehplatz in einem neutralen Block. Für den Stadionzutritt ist die Ausstellung einer Freikarte notwendig, die ausschließlich über den Fußball-Landesverband zu erhalten ist. Die Freikarte kann bis einschließlich einschließlich 19. Mai 2024 per Formular (https://forms.office.com/e/zxX8Ur1UcNhttps://forms.office.com/e/zxX8Ur1UcN) über die über die FLB-Geschäftsstelle bestellt werden. Eine Ausgabe von Schiedsrichterkarten am Spieltag erfolgt nicht. Der gültige Schiedsrichterausweis ist am Spieltag bei Verlangen am Einlass vorzuweisen.