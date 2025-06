Energie Cottbus: Spielfreude und zahlreiche Tore in Schönwalde

Rorig, der unermüdliche Antreiber auf der defensiven AußenbahnEs dauerte nicht lange, bis Energie in Führung ging. Der Ball lief über die linke Außenbahn und Rorig suchte den Abschluss. Jedoch kam noch Tattermusch an den Ball und traf ins Tor (5.). Danach erhielten die Hausherren einen Freistoß, welchen Jonas Breschke nicht vollenden konnte (12.). Zudem zeigte Cigerci, wie man einen Freistoß direkt verwandeln muss. Dies war gleichbedeutend mit dem 0:2 (14.). Nur wenige Minuten später erfolgte der erste Doppelpack des Tages, welchen Hajrulla für sich verbuchte. Zuerst hatte Tattermusch clever auf den Stürmer zurückgelegt (18.)., dann lief Hajrulla im richtigen Augenblick in den Strafraum und traf zum 0:4 (21.). Das 0:5 erzielte Tattermusch per Direktabnahme (30.). Das 0:6 vollendete Michelbrink, nachdem der Ball mit einer flachen Hereingabe in den Strafraum gelangte (31.). Das 0:7 war eine Kombination für das Auge. Cigerci und Hajrulla spielten auf halblinker Position Doppelpass und ersterer traf nach seinem Freistoß auch aus dem Spiel heraus (34.). Bis zum Halbzeitpfiff erhöhten Hajrulla (38.), Michelbrink (40.). und Cigerci (45.). auf 0:10. Ganz besonders auffällig bei den Toren agierte Rorig, der sich als Vorlagengeber auszeichnen konnte.Noch größerer Torhunger im zweiten Durchgang

Für den zweiten Durchgang wechselte Pele Wollitz komplett durch. Auch die Einwechsler hatten richtig Lust auf Fußball. Es dauerte nur drei Minuten, bis das erste Tor im zweiten Durchgang fiel. Dieses erzielte der Probespieler Justin Butler aus Distanz (48.). Dann traf Engelhardt zuerst aus zentraler Position zum 0:12 (50.), anschließend per Abstauber zum 0:13 (52.). Butler ließ sich nicht lange bitten und schnürte mit dem 0:14 (58.) und dem 0:15 (61.) ebenfalls einen Doppelpack. Im Anschluss daran vollendete Engelhardt erneut zu zwei erzielten Toren infolge zum 0:16 (68.) und 0:17 (70.) Dabei traf der Stürmer beim 0:17 den Innenpfosten. Daraufhin sprang der Ball in das Wacker-Gehäuse ein. Fünf Minuten später knallte Butler den Ball kompromisslos zum 0:18 unter die Latte (75.). Zwei Minuten darauf trug sich Juckel in die Torschützenliste und traf im Fünfmeterraum zum 0:19 (77.). Es schien beinahe so, als wollten sich die FCE-Akteure gegenseitig überbieten. Denn als nächstes folgte ein Dreierpack. Eben solchen gelang Can-Yahya Moustfa zum 0:20 (78.), 0:21 (79.) und 0:22 (81.). Beim 0:22 traf er von der zweiten Reihe aus und jagte den Ball durch mehrere Spieler hindurch in das gegnerische Netz. Die drei letzten Treffer zum 0:23 (83.), 0:24 (86.) und 0:25 (88.) besorgten Engelhardt, Moustfa und Awortwie-Grant.



Fazit: Dieses erste Testspiel besitzt wenig Aussagekraft. Es geht erst einmal darum, den Rhythmus zu finden. Für den Anfang hat es die Startelf und die Einwechselspieler gut gemacht. Zwar lief die erste Halbzeit stellenweise gemächlich ab, jedoch wurde mit schönen Ballstafetten auf FCE-Seite nicht sparsam umgegangen. Cigerci zog in der Mittelfeldzentrale die Fäden. Hajrulla möchte die Vorbereitung des vergangenen Jahres vergessen machen und möchte mit seinen vier Toren einen neuen Anlauf starten, um sich in das Team zu spielen. Im zweiten Durchgang war Moustfa mit seinem Dreierpack innerhalb von vier Minuten am auffälligsten. Auch der Probespieler Justin Butler wusste zu gefallen. Nicht nur seine vier Tore, sondern auch seine Spielart ist eine Bestmarke. Die Abgeklärtheit mit Ball und gegen den Gegner ist bemerkenswert. Engelhardt deutete mit seinen fünf Treffern an, dass in der Vorbereitung mit ihm zu rechnen sein wird.



Die Toren erzielten: Engelhardt (5), Moustfa (4), Butler (4), Cigerci (3), Hajrulla (3), Michelbrink (2), Tattermusch (2), Awortwie-Grant (1), Juckel (1)