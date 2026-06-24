Energie Cottbus: Spezialist mit Erfahrung für die Defensive

– Foto: Energie Cottbus

Der FC Energie Cottbus hat mit Ryan Malone einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit 2026/27 in der 2. Bundesliga verpflichtet. Der 33-jährige Defensivakteur wechselt vom Drittligaabsteiger FC Erzgebirge Aue nach Cottbus und soll der Abwehr noch mehr Stabilität geben.

„Mit Ryan Malone haben wir einen sehr erfahrenen Profi ins Team geholt, der weiß, wie diese Liga funktioniert. In den Gesprächen haben wir uns sehr offen über eine klare Perspektive ausgetauscht, diese Rolle möchte er gerne annehmen. Im modernen Fußball gewinnen Standardsituationen immer mehr an Bedeutung, das kann man zusehends feststellen. Wir stellen uns vor, dass uns Ryan in bestimmten Phasen des Spiels mit seinen Stärken offensiv wie auch defensiv helfen kann.“

„Ryan ist ein gestandener Spieler, der Kopfballstärke und Robustheit mitbringt. Zudem hat er aus unserer Sicht die gefährlichsten Einwürfe in seinem Portfolio. Das kann eine echte ‚Waffe‘ sein.“

Nach Brian Bliss und Gregg Berhalter kommt jetzt mit Ryan Malone der nächste Spieler mit einer Staatsbürgerschaft der USA. Geboren wurde Malone in Chicopee im Bundesstaat Massachusetts.Stationen am College waren bei den Springfield Athletics und Western Mass Pioneers. In der Sommerpause 2015 wechselte der Abwehrspieler nach Europa zum Aufsteiger 1. FC Magdeburg in die Dritte Liga Deutschlands. So war er später in den unterschiedlichen Regionalliga-Staffeln bei den Stuttgarter Kickers, Lok Leipzig und dem VfB Lübeck aktiv. Mit dem Beginn der Saison 2021/2022 hieß es dann 2. Bundesliga mit dem F.C. Hansa Rostock. Bei der Kogge absolvierte er in Spielzeiten insgesamt 53 Zweitligaspiele.

Anschließend wechselte der 1,90 m große Innenverteidiger zum FC Ingolstadt in die 3. Liga. Dort wurde er schnell zum unumstrittenen Stammspieler. Der FC Erzgebirge Aue sicherte sich seine Dienste im Sommer 2025, wo er den Abstieg des Traditionsclubs erleben musste. Mit 53 Zweitliga- und 120 Drittligaspielen sowie 109 Regionalligapartien bringt der Defensivakteur reichlich Erfahrung mit.