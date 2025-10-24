Energie Cottbus: „So schnell wie möglich 30 Punkte holen.“

Morgen, 14:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie TSV Havelse TSV Havelse 14:00 live PUSH





David gegen Goliath?



Mit dem TSV Havelse kommt ein Verein in die Lausitz, der noch nie ein Pflichtspiel gegen den FC Energie bestritten hat. Zudem ist die Ferchichi-Elf noch ohne Sieg in der aktuellen Drittligasaison. Magere vier Pünktchen stehen auf Havelses Habenseite, was gleichbedeutend mit dem vorletzten Tabellenplatz ist.



Das genaue Gegenteil herscht beim FCE, der alle zwölf möglichen Punkte aus den vergangenen vier Spielen eingefahren hat. Ein Selbstläufer gegen Havelse ist dennoch nicht zu erwarten. Teams aus dem Tabellenkeller stellen sich gerne hinten rein, wenn sie zum Beispiel zu solchen offensiven Teams wie Energie reisen müssen. Der TSV holte zu Saisonbeginn ein 0:0 bei der Reserve von Hoffenheim. Auch mit einem 1:1 bei Hansa Rostock wusste man sich gut zu behaupten. Und mit solchen Teams hatte die Wollitz-Elf schon oft Probleme. Hier ist nicht nur eine gute Taktik, sondern auch die richtige Einstellung gefragt. Genau eben solche hatte seine Mannschaft in den vergangenen Wochen. Weil so ohne weiteres gewinnt man nicht solche knappen Duelle.



Doch Pele Wollitz schätzt eines im ganz besonderen:



„ dass wir so offen reden können. Nicht nur von meiner Seite, auch von den Spielern. Unser erstes Ziel ist es, so schnell wie möglich 30 Punkte zu haben. Wenn wir gegen Havelse gewinnen, kommen wir dem näher. Aber natürlich ist es schön zu sehen, dass wir Erster werden können.“



Bei Energie fallen Elias Bethke (Reha nach OP), und Jonas Hofmann (Leisten-OP) weiterhin aus. Der TSV Havelse muss derzeit auf Julius Düker (Fußverletzung), Johann Berger sowie Tom Berger (beide muskuläre Probleme) verzichten.