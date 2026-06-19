Energie Cottbus: „Sehr zufrieden“ mit der Saison

– Foto: Schneider Torsten

Im FuPa-Teamcheck zieht die U19 Energie Cottbus aus der DFB-Nachwuchsliga der U19 eine positive Bilanz. Stefan Walter äußert sich in seiner Funktion als Mannschaftsleiter in einer kurzen Zusammenfassung über die abgelaufene Saison und den aktuellen Stand vor der neuen Spielzeit.

Stefan Walter blickt mit viel Freude auf die abgelaufene Spielzeit zurück. Die Mannschaft hat die sportlichen Erwartungen voll erfüllt. „Sehr zufrieden“, sagt Stefan Walter gegenüber FuPa zum Abschneiden des Teams.

Ein starkes Team ohne Ausnahme

Der Erfolg der Mannschaft gründet sich auf der geschlossenen Teamleistung über die gesamte Saison hinweg. Bei der Frage nach einer generellen Entwicklung oder einem Spieler, den er gezielt loben würde, hebt der Mannschaftsleiter emotional die gesamte Truppe hervor: „Alle“.

Die Ruhe vor dem Beginn der neuen Vorbereitung

Bezüglich der kommenden Höhepunkte in der Vorbereitungsphase auf die anstehende Spielzeit 2026/2027 hält sich der Mannschaftsleiter derzeit noch zurück, da der Trainingsbetrieb aktuell ruht. „Wir sind noch nicht gestartet“, erklärt Stefan Walter zum aktuellen Stand der Vorbereitung.

Vorsichtige Planung bei den sportlichen Zielen

Für die neue Saison im Junioren-Oberhaus sind bisher noch keine konkreten Vorgaben formuliert. Die Verantwortlichen lassen sich Zeit, um die Erwartungen präzise zu definieren. „Noch keins gesetzt“, äußert sich Stefan Walter bezüglich der offiziellen Zielsetzung.

Ein breites Feld an Meisterschaftsanwärtern

Der Kampf um die Spitzenplätze in der Liga verspricht eine enorme Leistungsdichte und viel Spannung. Auf die Frage nach den Meisterschaftsfavoriten für die Saison 2026/2027 sieht der Mannschaftsleiter eine große Anzahl an potenziellen Kandidaten. „Viele“, prognostiziert Stefan Walter.

Geheimhaltung bei den personellen Veränderungen

Hinter den Kulissen wird intensiv am Kader gearbeitet, doch Zu- und Abgänge von Spielern oder Trainern werden zum jetzigen Zeitpunkt noch unter Verschluss gehalten. „Noch nicht öffentlich“, vermeldet Stefan Walter zum aktuellen Stand der Personalplanungen.

Skepsis gegenüber neuen Regelungen aus dem Weltverband

Auch die Debatten um veränderte Spielregeln bei der Fußball-Weltmeisterschaft lassen den Nachwuchsbereich kalt. Gefragt nach positiven Regeländerungen und deren Anwendung zeigt sich der Mannschaftsleiter distanziert. „Keine“, erklärt Stefan Walter abschließend.