Energie Cottbus: „Sehr konzentriert und diszipliniert sein.“





Die Abwehr konzentrierter machen



Im ersten Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken ließ die Wollitz-Elf kaum etwas zu, und hatte nur mit dem zwischenzeitlich gut herausgespielten 1:2-Gegentreffer das Nachsehen. Jedoch mahnte Pele Wollitz in der Pressekonferenz zum Schweinfurt-Spiel an, dass die Abwehr noch konzentrierter arbeiten muss. Das späte Gegentor zum 3:3-Endstand ist viel zu einfach gefallen. Festzuhalten bleibt dennoch, dass Energie ein hochwertiges Auftaktspiel abgeliefert und wunderschöne Tore herausgespielt hat.



Eine weitere Stärke könnte werden, dass der Konkurrenzkampf in der Offensive weiterhin auf hohén Niveau bleibt. Denn Jannis Boziares und Can Mousta haben das Potenzial auf mehr Spielminuten zu kommen, was sie bereits im Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken angedeutet haben.



Pele Wollitz merkte dazu an:



„Es wird darauf ankommen, dass wir sehr konzentriert und diszipliniert sind. Und nicht meinen, dass wir bereits ein Jahr in dieser Liga spielen dürfen und das Ganze dann so einfach wird.“



Ausfälle bei beiden Teams zu verzeichnen



Pele Wollitz könnte schon bald auf Moritz Hannemann setzen, der sich bereits länger im Mannschaftstraining befindet. Lukas Michelbrink absolviert eine Reha nach seiner Sprunggelenksverletzung. Timmy Thiele befindet sich nach seiner Knie-OP bekanntlich im Training, und wird frühestens im DFB-Pokalspiel gegen Hannover 96 zurückerwartet. Finn Heidrich fällt weiterhin aus, da er an einer Mandelentzündung leidet.



Der 1. FCS-Trainer Victor Kleinhenz muss nur auf einen Spieler verzichten. Leonard Langhans fällt noch länger wegen einer Knöchelverletzung aus.



Fazit: Energie legte trotz Punktverlust gegen den 1. FC Saarbrücken eine gute Leistung hin und muss sich dennoch besser auf die Defensive konzentrieren. Zudem bedarf es weiterer Lösungsansätze im Spielverlauf, da Schweinfurt ein Gegner sein wird, der dem FCE das Leben schwer machen wird.