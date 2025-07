Energie Cottbus: Schöne Angriffszüge im Test bei Eintracht Mahlsdorf

Mit schönen Ballstafetten zum Torerfolg



In diesem Testspiel scheint sich langsam aber sicher eine Formation für die dritte Liga zu finden, auch wenn noch entscheidende Testspiele anstehen. Gestandene Spieler wie Borgmann, Slamar, Cigerci, Pelivan und Tattermusch standen in der Startelf, die realistisch gesehen auf jeden Fall für die dritte Liga berücksichtigt werden könnten. Bereits früh in dieser Partie gab es den ersten Angriffsversuch von Energie, als eine schnell ausgeführte Ecke von Cigerci von Ogbidi angenommen wurde. Der suchte entschlossen den Abschluss, kam aber nicht bei der Defensive von Mahlsdorf durch (4.). Besser machte es Tattermusch einen Moment später, als Hofmann den Platz auf der rechten Außenbahn nutzte und für Tattermusch auflegte. Der Stürmer nahm den Ball artistisch mit und netzte zum 1:0 für die Lausitzer ein (4.). Im weiteren Verlauf erspielten sich die Lausitzer ein Übergewicht und verzeichneten eine Vielzahl von Standardsituationen, die teilweise ganz knapp ihr Ziel verfehlten. Einen Eckball davon kam hoch in den Strafraum herein und Tattermusch verlängerte in der Mitte per Kopf. Duah schloss per Kopf ab, der aber diese schöne Variante des Eckballs nicht krönen konnte (23.). Doch das 2:0 sollte dann doch noch vor der Pause fallen. Ogbidi, der mit viel Spielwitz und Raffinesse aktiv war, bediente Borgmann, der am zweiten Pfosten den Ball verfehlte. Dann lief Hajrulla noch besser ein und machte die Sache endgültig rund (37.). Dann war es erneut Tattermusch, der das 3:0 nachlegte. Erneut war es ein Eckball, welchen Cigerci in den Strafraum beförderte. Tattermusch ging im richtigen Augenblick zum Kopfball und versenkte das Spielgerät im Netz (42.).



Einwechselspieler im Angriff ebenfalls erfolgreich



Pele Wollitz brachte fünf frische Kräfte für den zweiten Durchgang. Es war die Phase, wo Schlussmann Sebald eingreifen musste, da es Mahlsdorf schaffte sich im generischen Strafraum durchzusetzen. Dort flog ein hoher Ball in den Fünfmeterraum, welchen Sebald zur Ecke klärte (55.). Später führte Mahlsdorf einen Eckball kurz aus, welchen Energies Defensive ohne Probleme aus der Gefahrenzone beförderte (69.). Im Angriffsspiel zeigte sich auch Erik Tallig als Stratege, der mit einem schönen Pass in die Tiefe Justin Butler bediente. Letzterer bewies das richtige Timing und schob den Ball ins lange Eck (75.). Awortwie-Grant staubte dann zum 5:0 ab, nachdem der Mahlsdorf-Schlussmann den Schuss von Can nach vorn abklatschen ließ (88.).



Fazit: Es war ein unterhaltsames Spiel mit sehenswerten Angriffen und Toren seitens Energie, die hätten noch mehr Tore erzielen können. Das Zusammenspiel klappt immer besser, und auch die Eckbälle zielgerichteter zum entscheidenden Punkt.