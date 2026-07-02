Energie Cottbus: Saisonstart mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 Der lang ersehnte Spielplan für die neue Saison in der 2. Bundesliga wurde durch die DFL veröffentlicht. von René Kubasch · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

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Es ist jetzt zwölf Jahre her, dass der FC Energie Cottbus aus der 2. Bundesliga absteigen musste. Seither spielte man zwischenzeitlich in der Regionalliga Nordost. Seit dem Jahr 2023 geht es stetig bergauf. Und plötzlich findet man sich in der 2. Bundesliga wieder.

Start mit einem Heimspiel



Dass man am 1. Spieltag auf heimischem Rasen gegen Hannover 96 startet, könnte nostalgische Gedanken entfachen. Schließlich warfen die Lausitzer die Niedersachsen in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals 2025/2026 aus dem Wettbewerb. Überdies gelang der Sprung in die 2. Bundesliga 1997 über die Relegationsduelle gegen Hannover 96.





Zum ersten Auswärtsspiel muss die Wollitz-Elf am zweiten Spieltag nach Bielefeld reisen. Ein Gegner, gegen den man bereits in der 1., 2. und 3. Liga als auch im DFB-Pokal gespielt hat. Zwei Wochen später führt die Reise zum VfL Wolfsburg. Dies ist eine Premiere, da Energie noch nie gegen die Wölfe in der 2. Liga gespielt hat. Die heimischen Duelle am dritten und fünften Spieltag gegen Greuther Fürth und den Karlsruher SC sind dabei Traditionsduelle, da man in dieser Liga in der Vergangenheit oftmals gegeneinander spielte.



Derbys erst im Spätherbst



