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Energie Cottbus: Saisonstart mit einem Heimspiel gegen Hannover 96
Der lang ersehnte Spielplan für die neue Saison in der 2. Bundesliga wurde durch die DFL veröffentlicht.
von René Kubasch · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
Es ist jetzt zwölf Jahre her, dass der FC Energie Cottbus aus der 2. Bundesliga absteigen musste. Seither spielte man zwischenzeitlich in der Regionalliga Nordost. Seit dem Jahr 2023 geht es stetig bergauf. Und plötzlich findet man sich in der 2. Bundesliga wieder.
Start mit einem Heimspiel
Dass man am 1. Spieltag auf heimischem Rasen gegen Hannover 96 startet, könnte nostalgische Gedanken entfachen. Schließlich warfen die Lausitzer die Niedersachsen in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals 2025/2026 aus dem Wettbewerb. Überdies gelang der Sprung in die 2. Bundesliga 1997 über die Relegationsduelle gegen Hannover 96.
Zum ersten Auswärtsspiel muss die Wollitz-Elf am zweiten Spieltag nach Bielefeld reisen. Ein Gegner, gegen den man bereits in der 1., 2. und 3. Liga als auch im DFB-Pokal gespielt hat. Zwei Wochen später führt die Reise zum VfL Wolfsburg. Dies ist eine Premiere, da Energie noch nie gegen die Wölfe in der 2. Liga gespielt hat. Die heimischen Duelle am dritten und fünften Spieltag gegen Greuther Fürth und den Karlsruher SC sind dabei Traditionsduelle, da man in dieser Liga in der Vergangenheit oftmals gegeneinander spielte.
Derbys erst im Spätherbst
Die Herzen aller Fans schlagen höher, wenn die Derbys ausgetragen werden. So trifft man am 12. Spieltag (21.–22.11.2026) auf Hertha BSC. Eine Woche später wird man sich auswärts beim 1. FC Magdeburg duellieren. Dieses Duell ist besonders interessant, da der einstige Spieler und Trainer beim FCE, Petrik Sander, das Team vom 1. FCM trainiert. Am 15. Spieltag (12.–13.12.2026) wird Energie mit Sicherheit vor einem großen Zuschauerandrang bei Dynamo Dresden antreten.
Die letzte Partie am 17. Spieltag der Hinrunde beim 1. FC Kaiserslautern wird nicht mehr im Dezember 2026 ausgetragen, sondern findet erst am Wochenende des 16.01.2027 statt. Indirekt ist dies der Rückrundenstart, da man eine Woche darauf zu Hannover 96 reisen wird.