Energie Cottbus: Rückkehr eines Leistungsträgers

– Foto: FC Energie Cottbus

Der FC Energie Cottbus vermeldet den nächsten Zugang. Die Rede ist von Lucas Copado, der vom SC Paderborn verpflichtet wird. Er ist der Sohn des früheren Erst- und Zweitligaprofis Francisco Copado. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Bereits in der Drittligasaison 2024/2025 spielte Copado für den FC Energie, nachdem er per Leihgeschäft vom Linzer ASK in die Lausitz geholt worden war. Der Deutsch-Spanier wurde am 10. Januar 2004 in München geboren und begann seine Juniorenkarriere bei der SpVgg Unteraching. Für eben solche spielte auch sein Vater im Profibereich, der dabei mehrmals auf den FC Energie als Gegner getroffen war.

In der Sommerpause 2016 wechselte Lucas zum Campus des FC Bayern München und durchlief dort die weiteren Jahre im Jugendbereich, bis er 2021/2022 ganze 27 Spiele für die U23 des FCB bestritt. Dabei steuerte er 7 Vorlagen und 9 Tore bei. Zu Beginn des Jahres 2024 verließ er den FC Bayern und wechselte nach Österreich zum Linzer ASK. Allerdings kam er dort nicht über fünf Kurzeinsätze hinaus. Des Weiteren spielte Copado einst für die U-18-Nationalmannschaft von Deutschland und befand sich darüber hinaus für eine Partie der Profimannschaft des FC Bayern München im Kader. In der Saison 2021/2022 wechselte ihn der damalige Cheftrainer Julian Nagelsmann für 15 Spielminuten gegen Borussia Mönchengladbach ein.

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Copado wettbewerbsübergreifend insgesamt 16 Pflichtspiele für den SC Paderborn und erzielte dabei 1 Tor.In der Pressemitteilung des FC Energie sagt Trainer Pele Wollitz Folgendes über Copado:

„Lucas macht unfassbar viele intensive Meter, hat ein ausgezeichnetes Anlaufverhalten und ist dazu noch torgefährlich. All das konnten wir in dem Jahr bei uns in der 3. Liga sehen und wir wollten ihn unbedingt zu uns zurückholen. Wir wissen und schätzen, was er kann. Das passt zu dem, was wir spielen wollen.“



Der Kaderplaner Maniyel Nergiz fügte noch an:

„Wir hätten Lucas sehr gerne schon im Winter zu uns zurückgeholt, aber da konnten wir den Transfer letztlich nicht realisieren. Lucas wollte unbedingt zurück nach Cottbus, zu einem Trainer und Umfeld, das er kennt und das ihm liegt.“

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Dazu stehen diese beiden Testspiele bis zum Wochenende an:

Morgen, 18:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie VSG Altglienicke Altglienicke 18:00 live PUSH





Sa., 04.07.2026, 14:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie Hertha BSC Hertha BSC II 14:00 live PUSH

Da es sich bei beiden Gegnern um Teams aus der Regionalliga Nordost handelt, dürfte es beim Wollitz-Team jetzt auch um taktische Aspekte gehen. Ohnehin diente die erste Testspielphase dazu, wieder in den Rhythmus und in die entsprechende Fitness zu kommen. Tolcay Cigerci und Axel Borgmann waren bisher noch nicht in den Testspielen dabei. Jetzt wird sich dies mit Sicherheit ändern. Und auch Copado könnte direkt mit einsteigen.



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