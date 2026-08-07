Energie Cottbus: „Pressing ist eine emotionale Geschichte.“

– Foto: Schneider Torsten

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Rückkehr nach 15 Jahren





Zu sagen ist, dass sich derzeit keine verletzten Spieler im Team des FCE befinden. Dies hat den Vorteil, dass die Stabilität des Zusammenhalts zur völligen Entfaltung kommen kann. Man geht samt Umfeld optimistisch in die neue Spielzeit. Zum Freitag vermeldete der Verein, dass bereits rund 18.000 Tickets verkauft worden sind.



Zusammenhalt forciert





Pele Wollitz sprach in der Pressekonferenz zum Spiel davon, dass man nicht auf Augenhöhe mit den anderen Teams der 2. Bundesliga sei, aber dennoch die Chance habe, gegen sie zu gewinnen. Dies steht in Verbindung damit, wie die Mentalität des Teams geformt ist.



Bereits beim Kinostart von „Spider-Man: Brand New Day“ trat das Team geschlossen verkleidet als Spider-Man in einem Cottbuser Kino auf, um sich »GEMEINSAM« den Film anzuschauen. Gerade vor Saisonbeginn kann solch eine Maßnahme zur weiteren Stärkung des Teams beitragen. Besonders dann, wenn die Idee und Umsetzung von Mitspieler Anderson Lucoqui gekommen ist.



Den Fokus behalten



Jetzt konzentriert man sich wieder stärker Woche für Woche auf den kommenden Gegner, da der Saisonstart bekanntlich ins Haus steht. Und mit Hannover 96 kommt eine Mannschaft nach Cottbus, die handfeste Ambitionen und Ziele im Gepäck hat. Das Team von Christian Titz verpasste in der abgelaufenen Spielzeit am 34. Spieltag den Relegationsplatz drei um zwei Punkte.



Dazu mussten die Hannoveraner den Abgang von Daisuke Yokota verkraften, der diesen Sommer zu den Glasgow Rangers gewechselt ist. Für 96 steuerte er in dreißig Ligaspielen fünf Tore und vier Vorlagen bei. Dafür sicherten sich die Niedersachsen die Dienste des Schlussmannes Pascal Loretz vom FC Luzern. Der Stammtorhüter der vergangenen Saison, Nahuel Noll, wechselte zur TSG Hoffenheim, die ihn an den SC Paderborn ausgeliehen hat.



So wird es für die Elf von Pele Wollitz zwar schwierig, aber nicht unmöglich sein, Partien in der 2. Bundesliga zu bestimmen. Denn Hannover ist nicht nur spiel-, sondern auch laufstark in ihren Aktionen, was es schwer machen wird, deren offensive Räume einzudämmen. Doch Claus-Dieter Wollitz hat anhand folgender Aussage aus der Pressekonferenz eine Idee, wie man es schaffen kann, auf dem Rasen gegen Hannover zu bestehen:



„Pressing ist aus unserer Sicht eine emotionale Geschichte. Es geht nicht immer darum, gleich den ersten Ball zu gewinnen. Es geht darum, Emotionen und Stress auszulösen, um dann in gewissen Bereichen den Ball zu gewinnen.“



Neuen Mannschaftsrat gewählt



Axel Borgmann bleibt der Kapitän des Spiels. Jedoch hat sich der Mannschaftsrat hinter dem Kapitän verändert. So findet man dort wertvolle Erfahrung und Dienstlanglebigkeit. Es sind jene Profis, welche in der Vergangenheit so einiges geleistet haben. So ist es wenig überraschend, dass Tolcay Cigerci ein Teil dieses Rates ist.



Aus dieser Mittelfeldachse der vergangenen Saison ist noch Dominik Pelivan dabei, der in der abgelaufenen Spielzeit als der Spieler galt, der wichtige Bälle gewonnen hat. Komplettiert wird die Mannschaftsratsriege durch Tim Campulka und Neuzugang Leonardo Bittencourt.