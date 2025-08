Energie Cottbus: „Nur wir sind dafür verantwortlich.“

Energie mit Geniestreichen zur Führung

Energie startete mit Guwara, Awortwie-Grant und Butler mit nur drei Neuzugängen in das Spiel. Sofort erarbeiteten sich die Hausherren eine längere Ballbesitzphase, ohne dabei gefährlich in den gegnerischen Strafraum zu gelangen. Nach rund zehn Minuten kamen die Gäste besser in das Spiel hinein und mussten in dieser Phase den 0:1-Rückstand hinnehmen. Rorig brachte einen Eckball auf den ersten Pfosten. Engelhardt ließ den Ball durch zu Cigerci, der dann ins kurze Eck vollendete (14.). Kurz danach strich Butlers Schuss knapp rechts am Tor vorbei (17.). Besser machte es Cigerci, der den diagonalen Pass von Guwara annahm und entsprechend rechts im Strafraum in guter Position zu gehen. Anschließend ließ der Stratege den Ball über Menzel hinweg in das Tor gleiten (22.). Saarbrücken steckte nicht auf und schaffte den 1:2-Anschlusstreffer. Lasse Wilhelm flankte auf den ersten Pfosten, wo Civeja den Ball per Kopf ins kurze Eck senken ließ (26.). Später verpasste Butler das mögliche 3:1, als Sonnenberg auf der Linie klärte (38.). Kurz darauf wäre Saarbrücken fast aussichtsreich in Schussposition gekommen, aber Campulka klärte den Ball und beförderte ihn aus der Gefahrenzone (39.).

Eine Begegnung ohne Ruhephasen

Im zweiten Durchgang blieb Energie forsch am Drücker und stellte die Gäste vor Aufgaben. So verpasste Campulka am zweiten Pfosten per Kopf knapp das Ziel (54.). Kurz danach fiel dann trotzdem das 3:1 für die Hausherren. Guwara setzte Butler ein, der in den Rücken von Engelhardt flankte. Der Stürmer setzte sich durch und beförderte den Ball flach ins Netz. (57.). Doch dabei blieb es nicht lange. Pick nutzte einen schmeichelhaften Handelfmeter zum 2:3 (60.). Im weiteren Verlauf verpasste Rorig per Freistoß das 4:2 zu erzielen, und scheiterte am Pfosten (66.). Auch Cigerci verpasste per Freistoß eine höhere Führung (73.). Rabihic hatte auf Saarbrücker Seite das 3:3 auf dem Fuß. Doch Bethke packte sicher zu (86.). Nach einer eigentlich harmlosen Hereingabe gab Energie per Eigentor den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand (90.+6.).





Das sagen beide Trainer zur denkwürdigen Begegnung:



Pele Wollitz (Cottbus): „Es herrscht bei uns eine große Enttäuschung, was wir uns selbst zuzuschreiben haben, was mehr als verständlich ist. Das ging schon mit dem ersten Gegentreffer im ersten Durchgang los, was so nicht passieren sollte. Dennoch wurde der Kopfball vom Gegner gut gesetzt. Wir hatten die Möglichkeit, auf 4:1 zu erhöhen, in der ganzen Art, wie wir Fußball gespielt haben. Leidenschaft und Intensität gehören speziell in dieser Liga dazu. Nur wir sind dafür verantwortlich, dass wir heute keine drei Punkte geholt haben.“



Alois Schwartz (Saarbrücken): „Wir wussten, dass uns hier in Cottbus viel Leidenschaft, Emotionen und viel Kampfkraft auf dem Platz liegt. In den ersten dreißig Spielminuten haben wir dies nicht verinnerlicht und gerieten folgerichtig mit 0:2 in Rückstand. Mit etwas Glück gingen wir mit 1:2 in die Halbzeitpause und haben versucht, anders zu agieren, was mit unserem Doppelwechsel für ein besseres Spiel unsererseits sorgte. Es ist ein Punkt der Moral, weil man sich nicht aufgibt. Dennoch müssen wir ein größeres Steigerungspotenzial haben.“





Das Fazit mit verschiedenen Gesichtspunkten:

Das war gut gewesen: Das Pressing, welches Energie spielte, um den Gegner vor Aufgaben zu stellen. Mit zunehmendem Spielverlauf wurde die Wollitz-Elf mutiger und belohnte sich mit wunderschönen und gut herausgespielten Toren. Leon Guwara und Justin Butler belebten das FCE-Spiel deutlich und werden sicher auch in der Zukunft viel Freude bringen. Der Spielstratege Tolcay Cigerci knüpfte an die vergangene Saison an und könnte der Spieler sein, der enttäuschte Spieler wieder aufbaut.



Das war nicht so gut gewesen: Zum einen spielte der FCE auch im zweiten Durchgang weitere Torchancen heraus, und hätte das Spiel vorzeitig entscheiden können. Das Manko ist, dass man diese Tormöglichkeiten nicht nutzen konnte und vor dem 3:3-Ausgleich kurz vor Schluss die Fehlerkette zu groß gewesen ist.



Das kann man aus der Begegnung mitnehmen: Das Zusammenspiel und der Mut in den Zweikämpfen machen Spaß. So könnte eine FCE-Mannschaft zusammenwachsen, die ihr Potenzial mehr als angedeutet hat. Dazu gehört auch, dass man Flanken des Gegners, die von den Außenbahnen aus in die Box flogen, besser verteidigen muss. Dann hat diese neue Energiemannschaft hervorragende Chancen, viele Spiele zu gewinnen. Für sie spricht, dass die Spielfreude gegen einen starken Gegner immer spürbar war.



Die kommenden Aufgaben beider Kontrahenten:



FC Energie Cottbus: Fr. 08. August 2025 um 19:00 Uhr; Auswärtsspiel beim 1. FC Schweinfurt.

1. FC Saarbrücken: Sa. 09. August 2025 um 14:00 Uhr; Heimspiel gegen Viktoria Köln.