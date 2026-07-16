Energie Cottbus: Niederlage gegen Mlada Boleslav

– Foto: Schneider Torsten





So waren beide Teams in der Anfangsphase auf eine stabile Defensive bedacht. Die Wollitz-Elf kam dabei zweimal nennenswert vor dem Kasten des tschechischen Gegners. Nach einer Kombination mit Henry Rorig verpasste Justin Butler aus rund achtzehn. Metern im Kasten unterzubringen. Beim zweiten Ball scheiterte dann Christian Kinsombi am Mlada-Schlussmann. Danach strich Butlers Schuss rechts unten am Pfosten vorbei (12.). In der Folgezeit hatte der FCE dann mehr Spielkontrolle.





Eine sehr gute Torgelegenheit entstand, als Jannis Zaydan gefühlvoll auf den rechten Pfosten flankte, und Christian Kinsombi per Kopf am glänzend reagierenden Schlussmann scheiterte (28.). In Führung ging dann aber Boleslav. Nach einem Eckball traf Daniel Langhamer zum 0:1 (37.). Jedoch fand der FCE eine schnelle Antwort. Jannis Zaydan legte ab auf Justin Butler, der ins lange Eck vollendete (39.).



Zu Beginn des zweiten Durchgangs wurde dann Malte Wilke für den mehrfach glänzend reagierenden Max Böhnke eingewechselt. In der 60. Spielminute wechselte Pele Wollitz dann acht frische Kräfte ein. Nur Tim Campulka und Jonas Hofmann spielten durch.





Einen kurz gespielten Freistoß mit einer Hereingabe von links außen am Strafraum verwandelte Jan Buryan aus zentraler Position zum 1:2. Energie war um den schnellen Ausgleich bemüht. Stattdessen zog Boleslav mit 1:3 davon. Energie verlor den Ball im Mittelfeld. Dann behaupteten die Tschechen auf der linken Bahn den Ball. Die Hereingabe vollendete John Solomon zum dritten Tor für Boleslav (66.).



Rasch verkürzte Energie auf 2:3. Julian Guttau legte auf für Ryan Malone, der in Stürmermanier aus zentraler Position den Anschluss herstellte (66.). Jedoch machte Boleslav mit dem 2:4 alles klar. Per Flipperball traf dann noch Jan Zika (83.).



Energie trat als geschlossene Einheit auf, und war in der Lage, zweimal direkt nach Gegentoren zu antworten.





