Energie Cottbus: Niederlage bei der Generalprobe

Energie früh in Rückstand



Die Lausitzer wurden zu Beginn des Spiels kalt erwischt, als Aue einen gut durchdachten Angriff aufgezogen hatte, welcher über die rechte Außenbahn ausgespielt wurde. Fallmann settzte sich mustergültig durch und flankte in die Mitte, wo Stefaniak bereits eingelaufen war und zum 1:0 vollendete (3.). Es waren dann weiterhin die Sachsen, die das Spiel dominierten, da sie immer wieder gefährlich vor das FCE-Tor gekommen sind. Bethke musste bei einem Angriff alles aufbringen und blieb dann der Sieger (10.). Im weiteren Verlauf kam die Wollitz-Elf besser in das Spiel hinein und erarbeitete sich gute Torgelegenheiten. So arbeitete sich Cigerci gut durch die Auer Reihen und legte auf Hajrulla ab, der den Ball entschlossen auf das Tor zog, aber Aue wehrte ab. Der Nachschuss von Hofmann wurde ebenfalls geblockt (17.). Auch nach Standardsituationen wurde es vielversprechend, als Campulka per Kopf knapp das Ziel verfehlte (25.). Kurz danach scheiterte Butler nach einem Eckball per Kopf (27.). Bis zur Halbzeit gestaltete sich die Begegnung ausgeglichen, in welcher die Auer eine gute Balance zwischen Abwehr und Angriff zelebrierten.



Ahnsehnliches Angriffsspiel der Wollitz-Elf



Im zweiten Durchgang brachte Pele Wollitz mit Boziaris und Can Moustfa, die frischen Wind in die Elf brachten, in die Begegnung. Ersterer hatte nach einem Angriff über die linke Außenbahn eine gute Gelegenheit, die er zentral am Strafraum abschloss (60.). Kurz darauf verpasste Stefaniak für die Auer das 2:0 denkbar knapp (61.). Energie kam danach immer wieder spielversprechend vor das Auer Tor. Aber die Sachsen standen dann noch kompakter in der Defensive, was ein Durchdringen in den Strafraum für Energie noch komplizierter machte. Stattdessen machten die Veilchen den Deckel drauf. Erneut war es ein schön vorgeführter Angriff, welchen Schimkus im Strafraum ins lange Eck vollendete (82.).



Fazit: Es war ein intensiver und guter Test für Energie, die sich nach dem frühen Gegentor ersten fangen mussten, sich aber spätestens nach zwanzig gespielten Minuten gut in die Partie hereingekämpft hatten und eine Vielzahl von Tormöglichkeiten erspielten. Doch ein Durchdringen in den gegnerischen Strafraum erwies sich als schwierig, da die Sachsen die Defensive im zweiten Abschnitt noch massiver gestalteten, als noch in der ersten Halbzeit.