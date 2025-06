Energie Cottbus mit Spielwitz in Finsterwalde

Energie früh in TorlauneGegenüber dem Spiel am Freitag wurde einfach durchgetauscht. Die Einwechselspieler für die zweite Halbzeit starteten jetzt im ersten Durchgang. Die Akteure von Pele Wollitz begannen forsch und erspielten sich einige gute Torgelegenheiten in den ersten Minuten. Den Torreigen eröffnete Campulka mit seinem Kopfball nach einem Eckball zum 0:1 (11.). Moustfa legte mit einem Flachschuss ins linke untere Eck nach (16.). Kurz darauf vollendete Engelhardt per Dropkick (19.), dann traf Campulka erneut nach einem Eckball (21.). Innerhalb von fünf Minuten gelangen Moustfa weitere drei Tore (31.), (33.), (36.). Boziaris (40.), (45.). und Engelhardt (41.) stellten den 0:11-Halbzeitstand her. Justin Butler musste wegen Einwirkung des Gegners durch ein Foulspiel ausgewechselt werden. Eine größere Verletzung ist nicht zu befürchten.Sehenswerte Treffer auch im zweiten Durchgang

Zum zweiten Durchgang wurde munter gewechselt und Cigerci erzielte früh das 0:12 (48.). Danach glänzte Michelbrink mit einem Doppelpack, mit einem Schuss zuerst direkt unter die Latte und dann mit einer Vollendung ins rechte untere Eck (51.), (52.). Erneut zeigte sich auch Hajrulla in Torlaune und staubte zuerst ab, traf dann nach Doppelpass mit Tattermusch und dann nach einer Kurzpassvorlage ins Tor (54.), (58.), (59.). Auch Tattermusch staubte ab (55.) und nutzte danach die Vorlage von Pelivan (70.). Bis zum Schlusspfiff folgten weitere Tore, die für den 0:26-Endstand sorgten. Hervorzuheben ist Finsterwaldes Einwechselkeeper Hiller, der sich mit einigen und schönen Paraden auszeichnen konnte.



Fazit: Es war für alle Beteiligten ein ereignisreicher Tag in Finsterwalde. Zudem ist es die Heimatstadt von FCE-Präsident Sebastian Lemke. Da war es eigentlich fast klar, dass diesem Ereignis nichts im Weg stehen würde. Seit 2020 sind für den FCE solche Spiele Tradition, damit die kleinen Vereine aus den unteren Ligen mal gegen Energie spielen können. Und für Autogramm- als auch Fotojäger sind diese Ereignisse ein Höhepunkt des Sommers. Es wird nicht nur etwas für das Zusammenführen des neuen FCE-Kaders getan, sondern auch für das Glück der Fans. Energie lebt so diesen Zusammenhalt und Außendarstellung im positiven Sinn.



Die Tore erzielten: Boziaris (5), Moustfa (4), Vigerci (4), Hajrulla (3), Tatttermusch, Michelbrink (2), Campulka (2), Engelhardt (2), Pelivan (1)