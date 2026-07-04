Energie Cottbus mit Remis gegen die VSG Altglienicke

– Foto: Schneider Torsten





Somit fand die erste richtige Kraftprobe für die Lausitzer statt, die mit der VSG auf einen Gegner trafen, der seit zehn Jahren beständig in der Regionalliga Nordost spielt. Zwar agierte die Wollitz-Elf von Beginn an mit hohen Druck und guten Ballstafetten, aber nennenswerte Torchancen sprangen dabei nicht heraus. Grund dafür war, dass die Berliner in der Defensive sehr eng und kompakt gestanden haben. So war es für den FCE nur mühsam möglich, sich im Raum frei gestalten zu können.





Zwischen den Strafräumen war da schon mehr Bewegung drin, als auf den defensiven Außenbahnen mit Leon Guwara und Henry Rorig vorallem auch mal der schnelle Pass in die Spitze kam. Nach einer Doppelchance istr das 1:0 durch Erik Engelhardt und Christian Kinsombi möglich gewesen. Doch die VSG wehrte entsprechend den Einschlag ab (30.).



Zur zweiten Halbzeit wechselte Pele Wollitz komplett durch. Ließ aber den Probetorhüter Julain Pollersbeck im Kasten. Durch die vielen Wechsel fand Energie zunächst schwerer ins Spiel, da die Berliner ein wenig das Kommando übernommen haben. So hatten die Gäste einige Kontersituationen, welche Schlussmann Julian Pollersbeck mit Bravour entschärfen konnte. So ging dann die VSG mit 0:1 in Führung, als Jonas Nietfeld den Ball so hereinbrachte, dass er vor den Füßen von Ryan Malone landete. Von dort aus passierte ihm das Eigentor (76.). Die Minuten zovor bot der Verteidiger aber eine konzentrierte und robuste Partie.





Von da an lief der Ball für Energie besser. Und es gab endlich gefährliche Strafraumsituationen. Jonas Hofmann schlug einige gute Flanken in den Strafraum, die aber noch keinen Abnehmer fanden. Dann landete ein Schuss von Julain Guttau am Pfosten (80.). Durch eine starke Einzelleistung auf halblinker Position zog Yusuf Wardack aus rund 20 Metern ab, und beförderte den Ball ins rechte untere Eck (82.). Nach einem Eckball verpasste Ryan Malone das 2:1 per Kopfball. Der VSG-Schlussmann hatte in dieser Situation gut reagiert.