Energie Cottbus: „Mit Moral, Aufwand und Frust drehten wir das Spiel.“

Aachen besser im Spiel, dann mit abgeklärter Spielweise



Die Gäste hatten den besseren Start in das Spiel, und waren sofort in der Offensive präsent, und erspielten sich eine Vielzahl von Eckbällen. Die erste davon schlug Mika Schroers gefährlich vor das Tor von Marius Funk, der das Spielgerät nach vorn wegfaustete (4.). Dann suchte Lars Gindorf den Torabschluss. Dessen Schuss strich knapp links unten am Tor vorbei (7.). Etwas später gab es Elfmeter für Aachen. Emmanuel Elekwa zog mit dem Ball in den Strafraum. Dabei ging der Stürmer im Zweikampf mit King Manu zu Boden, ohne dass der Verteidiger ihn richtig berührt hatte. Ein sehr schmeichelhafter Elfmeter für die Gäste. Lars Gindorf übernahm die Verantwortung, und traf sicher ins rechte obere Eck (14.).



Aus dem Spiel heraus fand Energie nur ungenügend statt. So musste die Torgefahr bei Standardsituationen gesucht werden. Tolcay Cigercis Freistoß blieb in Aachens Mauer hängen, aber King Manu war dabei aufmerksam, und legte für seinen Mitspieler zurück, sodass Cigerci den Ball zum 1:1 ins lange Eck jagte (22.). Doch die Hoffnung und Freude währten nur kurz, denn Aachen ging erneut in Führung. Nach einem Ballverlust nutzte Felix Meyer den Platz auf dem linken Flügel, und passte anschließend in die Mitte des Strafraums. Mika Schroers stand dann vollkommen frei vor Funk, und überwand den Schlussmann per Beinschuss (25.).



Kurz danach wäre der erneute Ausgleich möglich gewesen. Nach Vorlage von Axel Borgmann suchte Jannis Boziaris den Torabschluss per Volleyschuss. Aachens Schlussmann Jan Olschowsky wehrte zur Seite ab (29.). Bis zur Halbzeit verstanden es die Gäste, dem FCE das Leben schwer zu machen, indem sie die Räume eng machten, um schnelle Ballverluste zu forcieren. Das schnelle und clevere Umschaltspiel der Kaiserstädter setzte Energie nicht nur unter Druck, sondern stellte sie auch vor Aufgaben, sodass bis zum Halbzeitpfiff die knappe Führung von 2:1 für Aachen Bestand hatte.

Aachen immer wieder gefährlich, Energie mit guten Impulsen von der Bank



Im zweiten Abschnitt brachte Pele Wollitz Justin Butler und Can Moustfa in die Partie, um in der Offensive für mehr Impulse zu sorgen. Doch es waren die Aachener, die eine Großchance herausspielten. Emmanuel Elekwa jagte den Ball in Richtung des linken Torecks, wo das Leder an den Pfosten sprang (54.). In den weiteren Spielminuten verpasste Energie erneut den Ausgleich, als Erik Engelhardt nach einem Eckball auf das Aachener Tor köpfte. Den Einschlag verhinderte ein Alemannia-Verteidiger, indem der Ball auf der Linie geklärt wurde (60.). Spätestens nach der Einwechslung von Timmy Thiele verstand es Energie richtig, entsprechenden Druck auf die Gäste auszuüben. Er schaffte Räume für seine Mitspieler, und verteilte anschließend die Bälle.



Aachen wollte es dann taktisch lösen, indem man sich clever zu Boden warf, um den Spielfluss von Energie bewusst zu unterbrechen. Dies hielt aber nicht lange an, da sich die Hausherren für ihre Mühen zu belohnen wussten. Kapitän Axel Borgmann ging voran, indem er über den linken Flügel eine halbhohe Flanke in den Strafraum schlug. Cigerci ergatterte den Ball, um ihn im Tor unterzubringen. Aachens Schlussmann Olschowsky wehrte den strammen Schuss zur Seite ab. Henry Rorig schaltete schnell, und brachte den Ball erneut vor das Tor, wo Engelhardt im richtigen Moment einlief und aus Nahdistanz das Spielgerät über die Linie drückte (68.).



Es dauerte nicht lange, bis Energie in Führung gegangen war. Sasa Strujic holte Justin Butler im Strafraum regelwidrig von den Beinen. Demzufolge war der Elfmeterpfiff regelkonform. T. Cigerci verwandelte sicher ins rechte untere Eck (72.). Doch die knappe Führung lief auf Messers Schneide, da die Gäste noch immer den Strafraum von Energie bespielten, und sich eine Vielzahl von Standardsituationen erarbeitet hatten. Doch die Wollitz-Elf fand die Ruhe in den verbleibenden Minuten und brachte den Sieg über die Zeit.



Die Stimmen zum Spiel:



Pele Wollitz: „Es ist ein sehr glücklicher Sieg für uns. Mit einem Unentschieden wären wir schon zufrieden gewesen, so wie sich das Spiel entwickelt hatte. Unabhängig davon dürfen wir uns nicht so aus dem Konzept bringen. Wir waren nicht gut positioniert, zeigten keine Wachsamkeit und Vororientierung sowie kein gutes Passspiel und keine Ordnung. Ich habe nicht diese Frische gefunden, die ich vorher angekündigt habe. Mit viel Moral, Aufwand und Frust haben wir glücklicherweise das Spiel gedreht. Ich schaue weiterhin nach unten und bin sehr dankbar und glücklich, dass wir einen gewissen Abstand in der Tabelle erreicht haben.“



Benedetto Muzzicato: „Wir hatten das Pech, dass Lukas Scepanik vor dem Anpfiff gezeigt hat, dass er nicht spielen kann. So mussten wir unseren Matchplan ein wenig verändern. Dennoch sind wir gut in das Spiel gekommen und haben viel Druck aufgebaut. Wir machten das 0:1 und hatten weiterhin gute Kontrolle gehabt. Cottbus kam dann mehr ins Spiel. Die Begegnung war dann ausgeglichen, weil Energie den Druck erhöht hatte, was uns Probleme bereitete. Mit einem 1:2 gingen wir in die Pause und nahmen uns viel vor. Wir kamen sehr energisch und dynamisch aus der Pause heraus. Die Chancen zum 1:3 waren da, die wir aber nicht genutzt haben. Es ist uns nicht gegönnt, den Aufwand, den wir betreiben, uns zu belohnen.“

Fazit: Energie kam nur mühsam in diese Begegnung hinein, und hatte dabei Mühe, die eigene Defensive solide zu halten. Auch mit der Kreativität im Angriff haperte es, weil Aachen clever die Räume eng machte, und mit schnellem Umschaltspiel für gute Kontersituationen sorgte. Im zweiten Durchgang steigerte sich Energie, was gleichbedeutend damit war, dass man die verbleibenden rund dreißig Spielminuten anständigen und kämpferischen Fußball bot, welcher schlussendlich zum knappen Heimerfolg geführt hatte. Dennoch hat Pele Wollitz und sein Trainerteam viel Arbeit vor sich.