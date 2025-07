Energie Cottbus: Mit letzten Testspieldoppel in der Region

Morgen, 18:30 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf FC Energie Cottbus FC Energie 18:30 live PUSH





Mi., 09.07.2025, 14:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie Greifswalder FC Greifswald 14:00 live PUSH





Am morgigen Dienstag führt der Weg nach Berlin zu Eintracht Mahlsdorf und am Mittwoch folgt die Testbegegnung gegen den Greifswalder FC. Energie entschied sich mit Sicherheit dazu, zum größten Teil gegen spielstarke Mannschaften zu testen. Die VSG Altglienicke gehört zweifelsfrei zu dieser Auswahl von Mannschaften. Und auch Greifswald hat spielerisch etwas anzubieten. Ganz gleich, ob Oberliga oder Regionalliga. Diese Teams setzen nicht nur spielerisch Akzente, sondern sind auch in der Lage, höherklassigen Teams Probleme zu bereiten. In der abgelaufenen Saison musste Energie erfahren, als man im Halbfinale des brandenburgischen Landespokals in Stahnsdorf ausscheiden musste. Dabei erarbeiteten sich die Lausitzer keine Torchancen. Aber dies gehört zum Glück der Vergangenheit an, und man ist aktuell sehr akribisch dabei, das Team punktuell zu optimieren.



Jedoch wird dieses Duell wohl unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, was den Vorteil hat, dass Pele Wollitz und sein Team taktisch etwas forcieren können, was später im Ligabetrieb von hoher Wichtigkeit werden könnte. Außerdem könnte es darum gehen, dass einige Probespieler sich in der aktuellen Woche noch mehr zeigen, um vielleicht als Vertragsspieler mit in das Trainingslager nach Österreich zu fahren. Bis dahin ist aber noch eine Woche Zeit und lässt die Fans sicherlich schon jetzt ungeduldig werden, was den Ligastart betrifft. In den bisherigen Testspielen unterstützten sie ihre Mannschaft vorbehaltlos und ließen sich nicht die Chance nehmen, kurz nach Schlusspfiff sich mit ihren Helden ablichten zu lassen, oder auch auf allen möglichen Gegenständen die Unterschriften geben zu lassen.