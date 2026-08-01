Energie Cottbus mit großer Moral gegen Werder Bremen

Vor 7443 Zuschauern zeigte der FC Energie Cottbus in 2 × 60 Minuten gegen den SV Werder Bremen eine Generalprobe, welche Mut auf den anstehenden Ligastart in der 2. Bundesliga macht.

Drei Tore im ersten Durchgang So startete die Wollitz-Elf mutig in diese Begegnung, um bereits frühzeitig in der Partie den eigenen Fans etwas zu bieten. Sie ließen den Ball passabel in den eigenen Reihen laufen, und kamen immer wieder bis zum gegnerischen Strafraum durch. So konnten die FCE-Fans schon bald jubeln, als das 1:0 fiel. Beim Spielaufbau des Bremer Schlussmannes ging Tolcay Cigerci entscheidend dazwischen. Dann eroberte er den Ball, und versenkte ihn im linken unteren Eck (6.).

Im weiteren Verlauf kamen dann die Werderaner besser ins Spiel, und boten sich mit den Cottbusern leidenschaftliche Zweikämpfe. Bei den Norddeutschen hatte Justin Njinmah die erste echte gute Tormöglichkeit auf dem Fuß. Aus rund fünfzehn Metern in halbrechter Position brachte der Außenstürmer den Ball auf das lange Eck. Selbiger verfehlte das Ziel knapp (25.).



Kurze Zeit später fiel dann das 1:1. Romano Schmid spielte den Ball auf linker Position in den Strafraum. Dann legte Jens Stage per Hacke auf Salim Musah ab, der den Ball ins rechte untere Eck beförderte (31.). Danach legten die Gäste das 1:2 nach. Salim Musah legte den Ball zentral am Strafraum rechts zu Samuel Mbangula, der in den Sechzehner einlief, und ins lange Eck vollstreckte (41.). Kurz danach wäre der FCE fast zum 2:2 gekommen. Lucas Copado legte zentral vor dem Strafraum links rüber zu Jannis Zaydan, der den Ball mit einem satten Schuss auf das Tor brachte. Der Schlussmann Karl Hein vereitelte mit einer Glanzparade den Einschlag (50.).

Zahlreiche Einwechslungen in den zweiten 60 Minuten

Der gute Spielfluss des ersten Durchgangs ging so etwas verloren. Außerdem pfiff der Schiedsrichter einige Situationen weg. In der Folgezeit schaffte die Wollitz-Elf wieder mehr Zugriff auf den Gegner. Justin Butler agierte dabei kämpferisch. Bremen spielte es schnell über Linksaußen. So traf Paul Erevbenagie ins rechte untere Eck 1:3 (100.).

Nach dem 3:1 der Bremer steckte der FCE nicht auf. In der eigenen Hälfte und in der Nähe der Mittellinie verloren die Bremer den Ball. Dann schnappte sich Axel Borgmann den Ball und dribbelte zum gegnerischen Strafraum. Dann zog der Kapitän aus rund 15 Metern per Linksschuss ab, und traf sehenswert ins rechte untere Eck zum 2:3 (109.). Der FCE blieb am Drücker, doch noch das 3:3 zu schaffen.

Aber Werder gab die Antwort mit dem 2:4.. Der FCE warf alles nach vorne, verlor jedoch den Ball. So konnten die Gäste aus der eigenen Hälfte heraus den Angriff starten. So führte Chuki ein schnelles Dribbling durch. Anschließend umkurvte er FCE-Keeper Kevin Kratzsch um schob zum 2:4-Endstand ein(116.).



Fazit: Energie kämpfte aufopferungsvoll, weil sie großen Einsatz und spielerisches Potenzial zeigten. Offensiv war man den Bremern ebenbürtig.