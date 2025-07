Energie Cottbus mit erster Testspielniederlage

Energie mit richtiger Antwort auf den RückstandDas Spiel gestaltete sich zu Beginn sehr ausgeglichen. Richtig gefährlich wurde dann Ried, als sie eine Kontersituation schnell ausspielten. Campulka und Borgmann standen optimal zum Geschehen und verhinderten Schlimmeres (14.). Auch ein Eckball der Gastgeber kam gefährlich auf das Gehäuse von Energie, aber Schlussmann Bethke verhinderte den Einschlag (21.). Danach ergriff Energie selbst die Initiative und ließ einen Konter über die rechte Außenbahn laufen. Cigerci eroberte den Ball in der eigenen Hälfte und passte umgehend zu Butler, der Tempo aufgenommen hatte. Rieds Defensive eilte aber schnell zurück und klärte diese Aktion (23.). Der FCE war gut drin im Spiel, doch machte zu wenig aus seinen Möglichkeiten. Das 1:0 durch Mark Grosse schlug genau unter die Latte ein (31.). Pelivans Schuss aus der zweiten Reihe konnte von Ried geklärt werden (39.). Beim Angriff danach war der Gastgeber chancenlos. Cigerci eroberte den Ball und schickte Butler in den Lauf, der dann Rorig anspielte. Der Rechtsverteidiger passte in den Strafraum und Engelhardt vollstreckte zum 1:1 (41.).Energie zu zerfahren im zweiten AbschnittWollitz behielt seine Startelf zu Beginn der zweiten Halbzeit erst einmal bei. Er sah bei seiner Mannschaft, dass sie gut mithalten. Zudem verhinderte Bethke eine gute Torgelegenheit zum möglichen 2:1 für Ried (54.). Kurz darauf kam ein Eckball der Gastgeber gefährlich auf den zweiten Pfosten, welchen Bethke ebenfalls zu entschärfen wusste (56.). Man ließ den Gegner zusehends zu leicht in das Spiel kommen, die dann dies zum 2:1 nutzten. Energie verlor den Ball im Aufbauspiel. Anschließend versenkte van Wyk den Ball aus halblinker Position ins linke obere Toreck (63.). Es dauerte einige Minuten, bis der FCE wieder seine Struktur gefunden hatte. In der Schlussphase kamen beide Teams immer wieder in gute Schusspositionen, machten aber zu wenig aus ihren Möglichkeiten.Fazit: Insgesamt lieferte das Team von Pele Wollitz eine gute Partie ab und reagierte gut auf den Rückstand im ersten Durchgang. Zu loben ist die Umschaltbewegung, die von Defensive auf Angriff akkurat funktioniert. Cigerci zeigt, dass er der entscheidende Taktgeber ist, und leitete immer wieder gute Aktionen direkt ein. Justin Butler sorgte immer wieder für Unruhe im Konterspiel. Es gibt aber auch Phasen im Spiel, an denen gearbeitet werden muss. Man lässt dem Gegner stellenweise zu viele Freiheiten, was diesem ermöglicht, leichter Tore zu erzielen. Auffällig war dies im zweiten Durchgang. So steht eine knappe 1:2-Niederlage zu Buche, aus der man dennoch viel mitnehmen kann.