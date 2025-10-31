Energie Cottbus: „Mit diesem Rückenwind sollten wir mutig sein.“

Pele Wollitz und sein Trainerstab werden sich ungern an die 1:5-Pleite in der vergangenen Saison bei 1860 erinnern
. Da dieses Spiel bereits über ein halbes Jahr in der Vergangenheit liegt, und der Kader von Energie eine größere Veränderung in der Sommerpause erlebte, werden jetzt die Karten erst recht neu gemischt.
Eines ist definitiv schon mal sicher: Die Partie wird mit 15.000 Zuschauern ausverkauft sein. Dazu wird es im Stadion etwas ruhiger werden als sonst. Am 1. November 2025 ist im Bundesland Bayern Allerheiligen. Es ist ein Feiertag, der als Ruhe gedacht ist. Menschen gedenken ihrer Angehörigen, und pflegen des Weiteren ihre Grabstätten. Um diese Stille wahren zu können, wird 1860 die Lautstärke in den Anlagen deutlich reduzieren.
Egal ob laut oder leise, Energie wird heiß auf einen möglichen sechsten Sieg in Folge sein. Zwar waren die Ergebnisse in den vergangenen Wochen zufriedenstellend, dennoch war Trainer Pele Wollitz nicht immer mit der Art und Weise der Spiele einverstanden.
Indes ist der Trainereffekt bei den Sechzgern etwas verpufft. Zwar gewannen die Löwen unter Neu-Trainer Markus Kauczinski überzeugend gegen den damaligen Spitzenreiter MSV Duisburg. Anschließend folgte aber eine 1:3-Niederlage bei Waldhof Mannheim. Doch jetzt führt Energie die Tabelle der Liga an. Wird dies für die Löwen eine Extraportion der Motivation darstellen?
Fakt ist, dass Energie sich keinesfalls verstecken muss. Zum einen hat man den etwas holprigen Saisonstart überstanden, und zweitens trifft Erik Engelhardt das gegnerische Tor wie lange nicht mehr.Das sagte Pele Wollitz in der Pressekonferenz zum Spiel:
„Uns wird am Samstag wieder alles abverlangt werden. Aber an einem guten Tag können wir auch unserem Gegner alles abverlangen. Mit diesem Rückenwind sollten wir so mutig sein und sagen, dass wir auch das sechste Spiel in Folge gewinnen möchten.“Fazit:
Die Lausitzer haben alle Möglichkeiten, in München erfolgreich zu sein. Bisher war das Sechzgerstadion kein gutes Pflaster für Energie. Bei dort zwei absolvierten Partien setzte es zwei Niederlagen. Doch wer die Motivationsspitze an der richtigen Stelle ansetzt, wird am Ende des Tages dem richtigen Rezept folgen.
Bei Energie werden weiterhin Elias Bethke (Reha nach OP) und Jonas Hofmann (Reha nach Leisten-Op) ausfallen. 1860 muss auf Jesper Verlaat (Muskelverletzung), Raphael Schifferl (Knieverletzung) und Morris Schröter (Aufbautraining nach Hüft-OP) verzichten.