 2026-08-13T12:20:01.944Z

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Energie Cottbus: „Mir wurde dabei sofort anders“

Die Lausitzer reisen mit einem Heimsieg im Rücken in der 2. Bundesliga zu Arminia Bielefeld.

von René Kubasch · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FC Energie

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2. Bundesliga
DSC Arminia Bielefeld
FC Energie
Erik Engelhardt
Erik Engelhardt

Der FC Energie Cottbus, der gegen Hannover 96 am vergangenen Wochenende siegreich war, reist nun selbstbewusst in der 2. Bundesliga auf die Alm zu Arminia Bielefeld.

So., 16.08.2026, 13:30 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
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FC Energie Cottbus
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13:30live


Das letzte Duell liegt noch nicht lange zurück

Nach dem erfolgreichen Start am ersten Spieltag gegen Hannover 96 hatten Team und Fans einen Grund zum Jubeln, auch wenn der Sieg erst im zweiten Durchgang perfekt gemacht worden war. Jetzt steht das schwere Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld an, die sich am ersten Spieltag beim Karlsruher SC knapp mit 1:2 geschlagen geben musste.

Das bisher letzte Duell zwischen beiden Vereinen gab es am 18. Januar 2025 in der 3. Profiliga, als der FCE souverän mit 2:0 auf der Alm gewonnen hat. Doch jetzt gilt es bei einem spielstarken Gegner zu bestehen.

Unerwartete Situation

Doch aktuell ist alles anders, da etwas eingetreten ist, auf das kein Verein der Welt vorbereitet sein dürfte. Es ist die Verletzung eines wichtigen Leistungsträgers, welcher über Monate ausfallen wird.

Die Rede ist von Stürmer Erik Engelhardt, der wohl der erfahrenste Spieler im Team ist, was die 2. Bundesliga an sich betrifft. Am Donnerstag erlitt er während des Trainings eine Kreuzband- und Meniskusverletzung. Damit steht eine mehrmonatige Auszeit an, welche sehr viel Geduld beim Spieler abfordern wird. Auf der Vereinswebsite äußerte sich Pele Wollitz folgendermaßen:

„Ich stand beim Training praktisch direkt daneben und habe es sogar knacken gehört. Ich sage ehrlich, mir wurde dabei sofort anders. Ein ganz schlimmes Gefühl ist das, furchtbar! Klar ist, dass er sehr lange ausfallen wird. Damit müssen wir nun umgehen und auf diese Situation reagieren. Wir wünschen Panzer alles erdenklich Gute für die schwere Zeit.“

Den Kopf aufrechthalten

Doch wenn es am schwersten ist, muss man als Team noch enger zusammenrücken. Vollkommen unabhängig davon, wer den Platz in der Startelf einnehmen wird. Vielleicht ist es ein Akteur, der jetzt noch nicht damit rechnet, aber vielleicht ähnliche Qualitäten auf dem Platz bringen kann. Manchmal sind es nicht die Auffälligkeiten eines Akteurs, sondern die bestimmten Momente in einem Spiel, die den entscheidenden Ausschlag geben könnten.

Gerade dann, wenn ein Gegner wie die Arminia gegenübersteht. Diese verloren zwar 1:2 gegen den Karlsruher SC, waren aber dennoch vor dem gegnerischen Tor aktiv. Allen voran lag dies an Jannik Rochelt. Selbigem gelang zwar kein Tor, aber er bereitete mehrere große Torchancen vor, und traf zweimal unglücklich das Aluminium. Energie sollte im Spiel gegen den DSC besonders auf ihn achtgeben. Geht man darüber hinaus noch auf die Passquote und Ballkontakte, dann kommt man nicht an Rechtsverteidiger Henri Koudossou vorbei, der ebenfalls von Trainer Oliver Kirch das Vertrauen von Beginn an gegen den KSC bekam.

Auch die Arminia muss auf Akteure verzichten. So fehlen Daniel Richter (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und der Ex-Cottbuser Leon Schneider (Muskelverletzung).