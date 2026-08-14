Energie Cottbus: „Mir wurde dabei sofort anders“

Der FC Energie Cottbus, der gegen Hannover 96 am vergangenen Wochenende siegreich war, reist nun selbstbewusst in der 2. Bundesliga auf die Alm zu Arminia Bielefeld.
Doch wenn es am schwersten ist, muss man als Team noch enger zusammenrücken. Vollkommen unabhängig davon, wer den Platz in der Startelf einnehmen wird. Vielleicht ist es ein Akteur, der jetzt noch nicht damit rechnet, aber vielleicht ähnliche Qualitäten auf dem Platz bringen kann. Manchmal sind es nicht die Auffälligkeiten eines Akteurs, sondern die bestimmten Momente in einem Spiel, die den entscheidenden Ausschlag geben könnten.
Gerade dann, wenn ein Gegner wie die Arminia gegenübersteht. Diese verloren zwar 1:2 gegen den Karlsruher SC, waren aber dennoch vor dem gegnerischen Tor aktiv. Allen voran lag dies an Jannik Rochelt. Selbigem gelang zwar kein Tor, aber er bereitete mehrere große Torchancen vor, und traf zweimal unglücklich das Aluminium. Energie sollte im Spiel gegen den DSC besonders auf ihn achtgeben. Geht man darüber hinaus noch auf die Passquote und Ballkontakte, dann kommt man nicht an Rechtsverteidiger Henri Koudossou vorbei, der ebenfalls von Trainer Oliver Kirch das Vertrauen von Beginn an gegen den KSC bekam.
Auch die Arminia muss auf Akteure verzichten. So fehlen Daniel Richter (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und der Ex-Cottbuser Leon Schneider (Muskelverletzung).