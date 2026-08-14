Energie Cottbus: „Mir wurde dabei sofort anders“

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So., 16.08.2026, 13:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld FC Energie Cottbus FC Energie 13:30 live PUSH





Das letzte Duell liegt noch nicht lange zurück





Nach dem erfolgreichen Start am ersten Spieltag gegen Hannover 96 hatten Team und Fans einen Grund zum Jubeln, auch wenn der Sieg erst im zweiten Durchgang perfekt gemacht worden war. Jetzt steht das schwere Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld an, die sich am ersten Spieltag beim Karlsruher SC knapp mit 1:2 geschlagen geben musste.



Das bisher letzte Duell zwischen beiden Vereinen gab es am 18. Januar 2025 in der 3. Profiliga, als der FCE souverän mit 2:0 auf der Alm gewonnen hat. Doch jetzt gilt es bei einem spielstarken Gegner zu bestehen.



