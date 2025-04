Energie Cottbus: „Man sollte die Mannschaft in ihren Abläufen lassen.“

Weniger ist auch manchmal mehr

Es müsste eigentlich eine ganze Menge aus der vergangenen Partie aufgearbeitet werden. Aber vielleicht ist es dieses Mal von enormem Vorteil, eine tiefgründige Analyse der Niederlage nicht durchzuführen. Denn zwischen dem Spiel von München bis zur Partie gegen Essen liegen nur drei Tage dazwischen. Eine tiefgreifende Regeneration der Spieler bringt wohl tatsächlich mehr, als die große Theorie der Niederlage durchzuführen. Eines ist auf jeden Fall sicher. Die Spieler und auch der Verein weiß um die Stärken, die man besitzt. Jedoch weiß man auch, Niederlagen richtig einzuordnen. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass Energie mit Situationen gut umgehen kann. Aber Pele Wollitz gehört eben zu den Menschen, die über den Tellerrand hinwegschaut, wie seine folgende Aussage aus der PK des Vereins belegt.



„Wir werden zu 100 Prozent in unserem System bleiben. Alles andere würde diese Mannschaft verunsichern und komplett auf den falschen Weg bringen. Wir glauben, dass es gerade jetzt wichtig ist, die Mannschaft in ihren Abläufen, Stabilität und Prinzipien zu belassen. Jede Statistik sagt, dass es in der Rückrunde für die ersten Mannschaften unglaublich schwierig ist, konstant ihre Leistungen durchzuführen.“





Mögliche Rückkehr einige Akteure im kommenden Heimspiel

Im Auswärtsspiel bei 1860 München musste Pele Wollitz auf mehrere Akteure verzichten. Und auch am vergangenen Montag zur Pressekonferenz war der Kader mit all seinen Ausfällen unverändert. Nach drei Spielen Sperre in der Liga könnte Filip Kusic in den Kader zurückkehren. Niko Bretschneider könnte nach seiner OP an der Hand wieder in die Mannschaft rücken. Es bleibt abzuwarten, wie schnell die Genesung vorangeschritten ist. Auch Henry Rorigs Probleme mit der Bauchmuskulatur ließen einen Einsatz in München nicht zu. Eventuell reicht es aber zu einem Einsatz im Heimspiel gegen Essen.



Auch Uwe Koschinat muss auf einige Akteure verzichten. Gianluca Swajkowski (Aufbautraining nach Außenbandriss im Sprunggelenk), Ekin Celebi (Muskelsehnenverletzung) und Thomas Eisfeld (Knie-OP) werden defenitiv ausfallen.