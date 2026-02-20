Energie Cottbus: „Man darf nicht überrascht sein.“

– Foto: Imago Images





Aber an diesem Spieltag könnte zumindest im Lager von Energie etwas ganz Entscheidendes anders laufen. Trainer Claus-Dieter Wollitz konnte das Training am Freitag nicht leiten, da er krankheitsbedingt ausgefallen ist. Auch die Pressekonferenz zum anstehenden Spiel musste abgesagt werden.





Sollte Wollitz am Sonntag seinem Team ebenfalls fehlen, dann würde sein Co-Trainer Tobias Röder den Platz an der Seitenlinie einnehmen. Bereits in der Vergangenheit vertrat Röder seinen Cheftrainer, als dieser vom Verband für eine Partie gesperrt wurde. Gemeint ist die Partie bei Hertha BSC II am letzten Spieltag in der Regionalliga-Saison 2023/2024. Energie gewann souverän mit 2:0 und stieg in die 3. Liga auf. Auch am 2. Spieltag 2024/2025 in der 3. Liga vertrat der Co-Trainer seinen Chef, und sah zunächst eine 2:0-Führung für Rot-Weiß. Doch am Ende des Spiels musste man sich Dynamo Dresden mit 2:4 geschlagen geben.



So würde Röder dennoch mit einem guten Gefühl an die Seitenlinie gehen, da man damals gegen den späteren Aufsteiger in die 2. Bundesliga verloren hatte. Ein Favorit ist Energie auch jetzt nicht. Und dies, obwohl die Veilchen gegen den Abstieg spielen und jeden Punkt für den Ligaverbleib benötigen.





Kapitän Axel Borgmann schätzt die Lage gegen Aue folgendermaßen ein:



„Ich glaube, dass wir schon länger in der Favoritenrolle sind. Man darf nicht überrascht sein, wenn es in den Zweikämpfen zur Sache geht.“



Das Erzgebirgsstadion war für Energie schon immer ein schweres Pflaster gewesen. Daran wird sich auch dieses Mal nichts ändern, was auch an den Worten des Kapitäns herauszulesen ist.



Der Energie-Innenverteidiger Nyamekye Arwortwie-Grant hat dazu folgende Meinung und denkt dabei über Druck nach:



„Wenn du dann siehst, wo du stehst, und merkst, dass wir besser sind als andere Mannschaften, machst du dir schon ein bisschen Druck. Das ist aber alles in einem gesunden Maß. Wir haben hier viel Spaß auf dem Platz.“



Weiterhin stehen Janis Juckel (Schulter-OP) und Jonas Hofmann (Trainingsrückstand nach Leisten-OP) nicht zur Verfügung. Leon Guwara (Oberschenkelverletzung) wird ebenfalls nicht dabei sein. Bei den Erzgebirglern muss Ttrainer Christoph Dabrowski auf Eric Uhlmann (10. Gelbe Karte) und Can Özkan (Reha nach Knie-OP) verzichten.