Energie Cottbus: „Man benötigt in jedem Spiel die Basics.“

Boziaris mit viel Spielwitz - SVS-Akteur Manthei mit einigen Glanztaten



Energie benötigte ein paar Minuten, um richtig in dieser Partie anzukommen. Man versuchte sich schon früh im Spiel, dem Schöneiche-Tor anzunähern. Doch der Sechsligist hielt gut dagegen. Außerdem zeichnete sich SVS-Schlussmann Jason Manthei mehrmals aus. Beim 1:0 für Energie war er jedoch machtlos. Henry Rorig brachte eine halbrunde Flanke in den Strafraum. Erik Engelhardt legte ab, und Jannis Boziaris beförderte den Ball ins Netz (10.). Kurz danach verpasste Tolcay Cigerci das 2:0 per direktem Freistoß, da Manthei in die richtige Ecke sprang und den Schuss entschärfte (12.). Auch beim Kopfball von King Manu nach einem Eckball war der Keeper zur Stelle gewesen (20.). Im Anschluss kamen seine Vorderleute zum Ausgleich. Ein langer Ball in die Tiefe fand den Weg zu Leo Zellmer, der nervenstark in den FCE-Strafraum gelangte und flach zum 1:1 vollstreckte (21.). Im weiteren Spielverlauf drückte die Wollitz-Elf wieder auf das Tempo, und verzeichnete eine Großchance durch Boziaris, der bei seinem Schlenzer seinen Meister in Manthei fand, der den Ball über sein Gehäuse lenken konnte (31.). Dann suchte der FCE über die rechte Außenbahn den Erfolg. Rechts im Strafraum spielte Cigerci auf den zweiten Pfosten. Boziaris lief perfekt ein und vollendete zur erneuten Führung (33.).

Knappe Angelegenheit bis in die Schlussphase

Im zweiten Abschnitt versuchte Energie, rasch auf das 3:1 zu gehen, um im weiteren Spielverlauf mehr Ruhe im eigenen Spiel zu haben. Die Möglichkeiten dafür waren vorhanden gewesen, wurden aber nicht genutzt. So spielte Axel Borgmann seinen Mitspieler Ted Tattermusch an, der im Strafraum zum Schuss gekommen war. Allerdings war Manthei schnell unten, und schnappte sich den Ball (54.). In den folgenden Minuten plätscherte die Begegnung etwas dahin, sodass es weniger spektakuläre Torraumszenen für den FCE gegeben hat. Nur Boziaris suchte den Abschluss. Sein Schuss strich aber links am Tor vorbei (63.). Erst in der Schlussphase kamen die Hausherren zum 3:1. Henry Rorig lief an der rechten Flankenlinie nach vorn und brachte das Spielgerät in den Strafraum, wo Finn Heidrich für Engelhardt durchließ. So vollendete der Stürmer am ersten Pfosten zum dritten FCE-Tor des Tages (78.). Kurz vor Schluss machte es Energie standesgemäß, nachdem Schöneiche mehrmals abgewehrt hatte. Schlussendlich war es Tattermusch, der zum 4:1 abstaubte (86.).

Das sagte Pele Wollitz kurz nach der Partie:



„Man benötigt in jeden Spiel die Basics, welche ich heute speziell gegen den Ball nicht gesehen habe. In der zweiten Halbzeit wurde es besser, weil Michelbrink es gut gemacht und mehr die Tiefe attackiert hat. Ich sage seit Wochen, dass wir vor einer schwierigen Saison stehen. Deshalb ist es wichtig, wieder die gewissen Basics und Verlässlichkeit zu finden.“

Fazit: Das Team von Pele Wollitz tat sich über bestimmte Phasen des Spiels hinweg gegen den Sechsligisten schwer, und sorgte erst in der Schlussphase für ein standesgemäßes Ergebnis. Besonders der Schlussmann Jason Manthei machte es mit seinen Paraden den FCE-Akteuren besonders schwer. Energie muss noch mehr zulegen, um weiterhin auch in der Liga bestehen zu können.