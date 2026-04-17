Energie Cottbus: „Komplett anzuzünden und zu emotionalisieren“

– Foto: Torsten Schneider





Es fehlt etwas in der Historie





Dass es dabei sehr eng zugehen könnte, ist eigentlich erwartbar. Zum einen verlor Energie in der Vorwoche denkbar knapp mit 0:1 beim VfL Osnabrück. Jedoch gewann man das Hinspiel in Essen mit 3:2. Gleichzeitig war es der erste Ligasieg gegen die Westdeutschen überhaupt. Damit ist klar, dass Energie ein Heimsieg gegen Essen in der Historie fehlt.



Es sind immer bestimmte Gegner, gegen welche man sich fast immer sehr schwer tut. In der vergangenen Saison benötigte Essen Punkte zum Klassenerhalt. Die Wollitz-Elf spielte indes in der oberen Tabellenhälfte mit. Allerdings verlor man in der Endphase der Saison gegen RWE mit 0:1. Auch die einzige Zweitligapartie auf heimischem Rasen vom 18. Februar 2005 konnte nicht gewonnen werden. Unter Flutlicht gab es nur ein mageres 0:0. Francis Kioyo und René Renno spielten damals für Essen. Später standen sie für Energie auf dem Platz. Und das sogar sehr erfolgreich.

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Klares Ziel im kommenden Heimspiel?





Obwohl die Koschinat-Elf nicht mehr als Abstiegskandidat gilt, sondern in der aktuellen Spielzeit in den oberen Rängen mitspielt, heißt dies nicht, dass die Begegnung für Energie gegen Essen leichter wird.



Dennoch gibt Pele Wollitz deutlich eine Marschroute vor:



„Wenn wir dranbleiben wollen, benötigen wir einen Sieg.“



Des Weiteren sagte der Coach in der Pressekonferenz zur anstehenden Partie:



„Am Sonntag geht es darum, dieses Publikum komplett auf deine Seite zu ziehen und komplett anzuzünden und zu emotionalisieren.“

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Kleines Lazarett bei beiden Teams



Leon Guwara fehlt weiterhin wegen seiner Oberschenkelverletzung. Tolga Cigerci hat zwar noch Trainingsrückstand, könnte aber in den Kader rücken, um später eingewechselt zu werden. Bei Essen befindet sich Jannik Mause im Aufbautraining nach einer Ellenbogenverletzung. Außerdem fehlt Lucas Brumme wegen der 5. Gelben Karte aus der Begegnung gegen den FC Ingolstadt.