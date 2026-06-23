Energie Cottbus: Jungs mit Perspektive

Der FC Energie Cottbus hat mit Joey Taubeneck, Aaron Reschke und Keeper Malte Wilke drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum mit Verträgen ausgestattet und Yusuf Wardak vom SV Waldhof Mannheim verpflichtet.
„Für unseren Verein ist es schon immer wichtig, dass wir junge und talentierte Spieler an uns binden, die möglicherweise den Sprung in den Profikader schaffen können. Auch wenn dieser nun in die 2. Bundesliga noch einmal wesentlich höher geworden ist. Die Jungs haben ein Entwicklungspotenzial, das wir gerne fördern möchten. Spielpraxis ist immens wichtig, da überlegen wir, ob wir das eine oder andere Leihgeschäft auf gutem Niveau möglich machen können. Mit Yusuf Wardak haben wir zudem einen sehr interessanten Spieler zu uns holen können“, sagt Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.
Kaderplaner Maniyel Nergiz erklärt: „Yusuf Wardak ist ein sehr spannender Spieler, den wir schon eine Weile auf dem Schirm haben. Wir sehen großes Potenzial in ihm und wünschen uns eine ähnlich positive Entwicklung, wie wir es beispielsweise bei Can Moustfa erleben durften. Weiterhin möchten wir die Durchlässigkeit vom Nachwuchsleitungszentrum zur Profimannschaft erhöhen. Nicht zuletzt deshalb, wurden dort Veränderungen auf den Weg gebracht, um die gezielte und individuelle Ausbildung von Spielern zu forcieren. Joey, Aaron und Malte haben in den DFB-Nachwuchsligen gezeigt, dass sie einiges draufhaben und sind ‚Local Player‘ für unseren Club.“
Der 20-jährige Yusuf Wardak stammt aus Frankfurt am Main, wo er bis zu seinem Wechsel zum SV Waldhof Mannheim im Nachwuchs der SG Rot-Weiss Frankfurt spielte. Vom Waldhof aus wurde der offensive Mittelfeldspieler in der Hinrunde 2025/26 zum Oberligisten Eintracht Hohkeppel und in der Rückrunde an den VfB Lübeck in der Regionalliga Nord verliehen. Bei den Hanseaten erzielte er in 13 Spielen insgesamt sechs Tore und legte zwei Treffer auf.
Aaron Reschke wurde in Berlin geboren und ist seit Sommer 2020 dem Nachwuchsleistungszentrum an. In der abgelaufene Spielzeit 2025/26 kam der 17-jährige Mittelfeldspieler in 22 Pflichtspielen für die A-Junioren zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore.
Innenverteidiger Joey Taubeneck spielte 2024/2025 eine starke Saison in der DFB-Nachwuchsliga und hatte in der zurückliegenden Spielzeit leider mit Verletzungspech zu kämpfen, so dass er lediglich auf acht Einsätze kam.
Malte Wilke stammt aus Bad Doberan und wechselte 2022 aus dem Nachwuchsleistungszentrum des F.C. Hansa Rostock nach Cottbus. Der 1,87m große Torhüter wird in den kommenden Tagen 19 Jahre alt und trainierte bereits im vergangenen Spieljahr mehrfach im Torhüterteam der Profis mit.