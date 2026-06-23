Energie Cottbus: Jungs mit Perspektive

– Foto: @FC Energie

„Für unseren Verein ist es schon immer wichtig, dass wir junge und talentierte Spieler an uns binden, die möglicherweise den Sprung in den Profikader schaffen können. Auch wenn dieser nun in die 2. Bundesliga noch einmal wesentlich höher geworden ist. Die Jungs haben ein Entwicklungspotenzial, das wir gerne fördern möchten. Spielpraxis ist immens wichtig, da überlegen wir, ob wir das eine oder andere Leihgeschäft auf gutem Niveau möglich machen können. Mit Yusuf Wardak haben wir zudem einen sehr interessanten Spieler zu uns holen können“, sagt Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

Kaderplaner Maniyel Nergiz erklärt: „Yusuf Wardak ist ein sehr spannender Spieler, den wir schon eine Weile auf dem Schirm haben. Wir sehen großes Potenzial in ihm und wünschen uns eine ähnlich positive Entwicklung, wie wir es beispielsweise bei Can Moustfa erleben durften. Weiterhin möchten wir die Durchlässigkeit vom Nachwuchsleitungszentrum zur Profimannschaft erhöhen. Nicht zuletzt deshalb, wurden dort Veränderungen auf den Weg gebracht, um die gezielte und individuelle Ausbildung von Spielern zu forcieren. Joey, Aaron und Malte haben in den DFB-Nachwuchsligen gezeigt, dass sie einiges draufhaben und sind ‚Local Player‘ für unseren Club.“