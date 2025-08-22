Energie Cottbus: „In den nächsten Wochen wird es nicht so einfach.“

Morgen, 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II FC Energie Cottbus FC Energie 14:00 live PUSH





Mit vier erreichten Punkten aus zwei Ligapartien und dem Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Hannover 96 legten die Lausitzer einen mehr als optimalen Start hin. Mit Saarbrücken kam am ersten Spieltag eine spielstarke Mannschaft ins LEAG Energie Stadion. In Schweinfurt musste man sich mit einem Gegner auseinandersetzen, der Beton angerührt hatte. Hannover glänzte in beiden Mannschaftsteilen. Hat man damit als FCE alles gesehen? Und ist damit gegeben, dass man sich noch besser auf den einstellen kann?



Damit ist für Pele Wollitz klar, dass die kommenden Wochen besonders schwierig werden könnte, da das Pensum an absolvierende Spiele steigt.



„In den nächsten Wochen wird es nicht ganz so einfach. Aber wenn ich es richtig in Erinnerungen habe, dann haben wir vom 14. September bis 30. September fünf Meisterschaftsspiele. Dann brauchen wir ohnehin alle Spieler. Dazu kommt natürlich nochn ein Landespokalspiel hinzu. Es wird dann so eingeteilt, dass jeder Akteur auf seine Einsatzminuten kommt.“



Pele Wollitz muss derzeit auf lange auf Elias Bethke (Muskelsehnenriss im Oberschenkel) und Lukas Michelbrink (Reha nach Sprunggelenkverletzung) verzichten.



Stefan Kleineheismann fehlen Alex Honajzer (Reha nach Schlüsselbeinbruch) und Leonard Krasniqi (Reha nach Muskelbündelriss in den Adduktoren).



Fazit: Energie ist in der Offensive nach wie vor gut besetzt. Ob es ein Offensivfeuerwerk werden wird, bleibt abzuwarten. Denn Hoffenheim ist nicht nur spielstark, sondern könnte sich auch Unterstützung aus der ersten Mannschaft holen. Da ist das Team von Pele Wollitz gut beraten, eine entsprechende Balance für das gesamte Spiel zu finden. Dass jetzt auch die Qualitäten in der Defensive stark präsent gewesen sind, kann man eigentlich nur selbstbewusst in dieses Match gehen.