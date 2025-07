Energie Cottbus im Testspiel gegen Hertha Zehlendorf

Probespieler weiterhin im Fokus Im Testspiel gegen den Greifswalder FC , welches unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hatte, empfahlen sich erneut einige Spieler für einen möglichen Stammplatz oder Vertrag. Zunächst sah es nicht danach aus. Denn die Lausitzer lagen zur Pause in Rückstand. Gleich zu Beginn unterstrich Hajrulla seine Ambitionen, indem er schnell den 1:2-Anschlusstreffer herstellte. Aktuell darf er sich Hoffnung machen, dieses Mal mehr für den Kader berücksichtigt zu werden. Seine großen Momente in diesem Testspiel erlebte Kapitän Borgmann, der ein Tor und zwei Vorlagen zum 3:2-Sieg beisteuerte. Justin Butler wird im Konterspiel immer wertvoller und kann viele gute Aktionen für sich verbuchen. Eine Verpflichtung scheint also sehr wahrscheinlich zu sein.Vorerst ohne MichelbrinkFraglich ist, wann Michelbrink wieder mitwirken kann. Im Testspiel gegen die TSG Neustrelitz knickte der Leihspieler um und musste sofort ausgewechselt werden. Der Offensivakteur verletzte sich am Knöchel. Weitere Untersuchungen werden folgen. Vergeblich sucht man auch den Neuzugang Moritz Hannemann. Der hatte sich in der vergangenen Saison bei den Würzburger Kickers verletzt. Ab sofort soll ein individuelles Aufbauprogramm stattfinden, damit der Stürmer zu alter Form zurückfinden kann. Timmy Thiele wurde bekanntlich erfolgreich am Meniskus operiert. Eine Berufung in den Kader ist frühestens zum Pokalkracher gegen Hannover 96 möglich. Can Moustfa wurde im Test gegen den GFC verletzungsbedingt ausgewechselt. Womöglich liegt eine Verletzung am Sprunggelenk vor. Es bleibt also erst einmal fraglich, wann Can Moustfa wieder an der Vorbereitung teilnehmen kann.