Energie Cottbus im Testspiel gegen Erzgebirge Aue

Den Zusammenhalt mit verschiedenen Aspekten gestärkt

Wenn man die Medienberichte in den vergangenen Tagen verfolgt hat, dann wird man feststellen, dass dem FC Energie das Trainingslager mehr als gut getan hat. Es standen nicht nur anstrengende Trainingseinheiten und Testspiele auf dem Plan, sondern auch verschiedene Workshops oder Elfmeterschießen zur Erheiterung. Vordergründig stärkte man dadurch den Mannschaftsgeist und die Lachmuskeln der Spieler. Und wenn der Cheftrainer Pele Wollitz im Trainingslager seinen 60. Geburtstag feierte, ist ohnehin alles anders als sonst.



Vorerst ohne Michelbrink

Fraglich ist, wann Michelbrink wieder mitwirken kann. Im Testspiel gegen die TSG Neustrelitz knickte der Leihspieler um und musste sofort ausgewechselt werden. Der Offensivakteur verletzte sich am Knöchel und war deswegen in Berlin in Behandlung. Seine Rückkehr ist bisher nicht bekannt. Realistisch scheint, dass nach der Auskurierung das Pensum Stück für Stück gesteigert wird. Noch ist Neuzugang Moritz Hannemann in der Warteschleife. In der vergangenen Saison hatte sich der Offensivakteur bei den Würzburger Kickers verletzt. Ab sofort soll ein individuelles Aufbauprogramm stattfinden, damit der Stürmer zu alter Form zurückfinden kann. Timmy Thiele wurde bekanntlich erfolgreich am Meniskus operiert. Eine Berufung in den Kader ist frühestens zum Pokalkracher gegen Hannover 96 möglich. Can Moustfa wurde im Test gegen den GFC verletzungsbedingt ausgewechselt und kam im Trainingslager gegen Hertha Wels wieder zum Einsatz und war an allen drei Toren beteiligt gewesen. So kann das Trainerteam fast mit allen Akteuren für das Testspiel gegen Erzgebirge Aue planen.